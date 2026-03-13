¥Þ¥Ã¥Á¥çÅ¹°÷¤¬¶ÚÆù¥Ñ¥ó¤òÌµÎÁÇÛÉÛ!?¡¡3·î28¡Á29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥çÅ¹°÷¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¡¼¥È¡×¤¬2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó
¥«¥ä¥Ã¥¯¤Ï3·î28Æü¡Á29Æü¡¢ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¡¼¥È¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎSPACE D9 GALLERY STUDIO¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£3¼ïÎà¤Î¶ÚÆù¥Ñ¥ó¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤â
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¡ÊÃ¦»éÊ´Æý¡Ë¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»î¤ß¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ·¿¤Î¡È¥Þ¥Ã¥Á¥çÅ¹°÷¡É¤¬¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÇÀÜµÒ¤Î¤â¤È¡¢7¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯ÇÛ¹ç¤Î°ûÎÁ¤ä¤ª²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¤«¤é¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¤òÁ¡°Ý¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÀìÌç»ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¡¼¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ä¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¤Î¶ÚÆù·¿¥Ñ¥ó¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯°ûÎÁ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤â¼Â»Ü¡£
¶ÚÆù·¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯À½¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¡¢¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼Æþ¤ê¤Î¡Ö¥Û¥Í¥Ö¡¼¥È¡×¡¢ÅÁÀâÅª¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤·¤¿±ö¥Ñ¥ó¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥½¥ë¥Æ¥£¡×¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂÎ½Å¡¦Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦±¿Æ°½¬´·¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤´ÍøÍÑÌÀºÙÉ¼¡×¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ëATM¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡×¤ä500±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤È°ú¤±¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¯¤¸¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¡¼¥È
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡Á29Æü¡¡11:00¡Á17:00
¾ì½ê¡§SPACE D9 GALLERY STUDIO
¼çºÅ¡§Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
´ë²è¡§ÌÌÇòË¡¿Í¥«¥ä¥Ã¥¯
