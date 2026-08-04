アラサーOL、うんこに癒やされる。『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』で全力で踏ん張ってきた

2019年に横浜で期間限定開催され、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」。今では全国に常設施設が4店舗あり、SNSで一度は目にしたことがある人も…