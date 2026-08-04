マイナビウーマン
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不倫よりヤバい問題発生!? インフルエンサー夫婦×医師夫婦のブラックコメディ『今、不倫が問題ではありません』U-NEXTで日本初・本国同時で独占配信決定
USEN＆U-NEXT GROUPのU-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は7月31日より、韓国ドラマ『今、不倫が問題ではありません』を韓国と同時に独占で…
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【東京駅】帰省土産を探している人必見！ 東京ばな奈が夏の特別企画、期間限定ポップアップストアをオープン
帰省や旅行のお土産に、東京らしいスイーツを選びたい人も多いのではないでしょうか。東京ばな奈ワールドは、JR東京駅に期間限定のポップアップショッ…
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アラサーOL、うんこに癒やされる。『うんこミュージアム YOKOHAMA BAY』で全力で踏ん張ってきた
2019年に横浜で期間限定開催され、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」。今では全国に常設施設が4店舗あり、SNSで一度は目にしたことがある人も…
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小樽で味わう夏のご褒美。【ルタオ】18周年記念のいちごミルクティーを発売
暑い季節に、苺の甘酸っぱさとミルクティーのまろやかな味わいを楽しんでみませんか。小樽洋菓子舗ルタオでは、ルタオプラスのオープン18周年を記念し…
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テディベアやローズ柄がかわいい！ Cath Kidstonから新作トートバッグやポーチ全24種が発売
スタイリングライフ・ホールディングスが手がけるライフスタイルブランドのCath Kidston（キャス キッドソン）は8月1日、新作トートバッグやポーチな…
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暑い日に飲みたい爽快ドリンクも。J.S. PANCAKE CAFEで夏の「トロピカルフェア」が開催中
暑い日が続く今日この頃。そんな日にぴったりな、爽やかなフルーツスイーツやドリンクを楽しみたいですよね。J.S. PANCAKE CAFEでは、トロピカルフル…
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えっ、制服スカートでかかと落としっ!!? 友達を守った女子高生がかっこ良すぎた……!!【ないものねだりの女達。 #746】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回の…
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今年流行るアイテムは？ ユニクロ、GU、PLSTの2026年秋冬展示会で新作アイテムをチェック
毎日うだるような暑さが続く8月。秋服なんてまだまだ先と思いつつも、ショップに少しずつ秋の新作が並び始め、「今年の秋は何を着よう？」と気になり…
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30歳になっても“しなこワールド”全開を宣言！ しなこ＆We♡Pが「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」を体験
2026年8月1日、横浜ワールドポーターズ2階に「うんこミュージアム YOKOHAMA BAY」がオープン。それに先立ち開催された発表内覧会には、原宿系クリエイ…
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東京駅・羽田空港でしか買えない！ 夏の帰省＆お土産に選びたいセンス抜群の「限定スイーツ」5選
みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。夏休みや大型連休が近づくと、旅行や実家への帰省、出張などの機会が増えてき…
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私、周りから愛されてたんだ。自己肯定感が低くて加工ばかりしていた女子高生が気づいた“愛”とは【ないものねだりの女達。 #745】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回の…
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酷暑日時代の紫外線対策どうしてる？ 江崎グリコが提案する「アーモンドミルク」でおいしくお肌ケア
駅からちょっと歩いただけで汗だく、夜もエアコンなしじゃ寝られない……いよいよ今年の夏も「本気出してきたな」って感じ。最高気温40℃以上の「酷暑…
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【melt】SNS発の“付け替えDIY”から着想！ 髪の化粧水「スプレータイプ」登場
花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」は7月25日、アウトバストリートメントの“髪の化粧水”「メルト コンディショニングウォーター」より、「モ…
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札幌競馬場にJRA年間プロモーションキャラクター・竹内涼真が来場！
2026年8月16日（日）に札幌競馬場で開催されるG?レース「札幌記念」に、JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真さんが来場します。…
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せわしない日々をがんばる方にぴったりのお休みを。花王「melt」、「休みながら美しく 休息美容旅」が当たるキャンペーンを実施
花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」は7月13日より期間限定で、せわしない日々をがんばる人にぴったりの休み方を提案する「休みながら美しく 休…
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【スタバ新作】贅沢カスタマイズで楽しむ、夏のフルーティーご褒美時間
みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。8月に入り、連日うだるような厳しい暑さが続いていますね。外回りの移動や通…
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【フルーチェ】50年の歴史で初の梨フレーバー！ 「栃木県産にっこり梨」果汁を使用した「ご当地くだものフルーチェ」新発売
ハウス食品は8月10日、「ご当地くだものフルーチェ」＜「栃木県産にっこり梨」果汁使用＞を発売します。■梨は栃木県オリジナルの「にっこり梨」同商…
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【名古屋マリオット】手土産や帰省土産におすすめ！ 夏季限定レモンフレーバー「玄米粉のハードバウム」、新作「マリオットぽてと」登場
JR東海ホテルズはこのほど、名古屋マリオットアソシアホテル 15階ギフトショップ「クロシェ」にて販売する新商品、夏季限定商品について発表しました…
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「ブハハハ!!! 見ろよ、球体が跳ねてる」ダイエットしていた少女を待ち受けていたのは、周りからの心無い言葉で……【ないものねだりの女達。 #744】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回の…
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【PEACH JOHN】森香澄、秋のランジェリーを着こなす。最新ビジュアル「Be my ROMANCE」公開
ピーチ・ジョンは7月29日、ブランドミューズの森香澄さんが秋のランジェリーを着こなす最新ビジュアル「Be my ROMANCE」を公開しました。着用アイテム…