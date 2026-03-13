サカナクション、ツアー2025「怪獣」映像作品のダイジェスト公開。山口一郎はANN火曜パーソナリティ就任へ

2026年3月18日（水）発売のLIVE Blu-ray/DVD「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」のダイジェストムービーが公開された。

なお、ボーカルの山口一郎は3月9日にニッポン放送『オールナイトニッポン』火曜日の新パーソナリティに就任することが発表されたばかりで、YouTubeなどでの配信でもファンからの相談に答えるトークが話題になるなど、その語り口にも注目が集まっている。

ダイジェストムービーでは1曲目の「GO TO THE FUTURE」からアンコールラスト曲の「ナイトフィッシングイズグッド」まで、ライブの総合演出を務めた田中裕介氏自らが本作品用に改めてディレクションした本編映像の一部を公開。現場の臨場感を感じられ、商品に収録されている本編ディスクへの期待が高まる内容になっている。

本作は「怪獣」を携えて開催された全国ホールツアー「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」の追加公演Kアリーナ横浜2日間のうち、8月27日（水）ファイナル公演を映像作品化したもの。

完全生産限定盤Blu-ray/DVDは、怪獣のロゴが立体的に配置されたポリプロピレン製ハードカバー仕様となっており、メンバーやスタッフのインタビューや楽曲解説が掲載されたブックレット【怪獣目撃証言録】が同梱されている。また、特典映像として、8月26日の公演で披露された「セントレイ」「プラトー」2曲のライブ映像に加えて、メンバー密着の記録映像【レコード会社スタッフが見つめ続けた「怪獣」の裏側】を収録。楽曲「怪獣」がどのように産み出され、解き放たれていったかを、メンバー、スタッフのリアルなやり取りを通じて確認できる必見の内容となっている。

【商品概要】

サカナクション LIVE Blu-ray SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”発売日：2026年3月18日（水）

