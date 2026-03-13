【Deep Rock Galactic: Rogue Core】 5月20日 アーリーアクセス配信予定 価格：未定

Ghost Ship PublishingとCoffee Stain Publishingは、協力ドワーフ採掘ゲームのローグライトスピンオフ「Deep Rock Galactic: Rogue Core」のアーリーアクセスをSteamにて5月20日に配信する。価格は未定。

本作はドワーフ採掘ゲーム「Deep Rock Galactics」のローグライトスピンオフです。5つのクラスからひとつを選択し、ガジェットや強化を駆使しながら深部を目指す。

進むにつれてランダムなアップグレードや装備、能力が集まって行き、多種多様なビルドを組み上げることができる。

「Deep Rock Galactic: Rogue Core」の舞台は、シリーズでおなじみの惑星Hoxxes IV。この惑星では「Grayout」と呼ばれる謎の現象により、採掘施設の大部分が外部と遮断される事態が発生している。

これを受けてDeep Rock Galactic Mining Corporationは、採掘拠点を奪還するため、精鋭のドワーフ部隊「Reclaimers」が派遣され、プレーヤーはこの部隊の一員として任務に挑む。

【Deep Rock Galactic: Rogue Core - Release Date Trailer - FGS Live From GDC 2026】