こってり濃厚でご飯進む！特製ダレに漬けた「豚こま焼肉」が柔らか美味
豚こま肉でガッツリおかず
手に入りやすく比較的リーズナブルな「豚こま肉」は、なにかと使える便利食材。炒め物に加えたり、丸めてボリュームおかずにしたりと使い方もいろいろ。
そんな「豚こま肉」を、今日はこってり濃厚な特製ダレに漬けて「焼肉」として楽しんでみませんか？ 特売肉もこのタレに漬ければ、柔らかさがアップ！ よりいっそうおいしく味わえますよ。しっかり味の漬けダレなので、漬け込み時間は短くても大丈夫。忙しい日にもパパッと作れてお手軽ですよ。
「お肉がやわらかくて旨い」と喜びの声多数！
つくれぽ(つくりましたフォトレポート)では、「しっかり濃厚な味付けで、ご飯もお酒も進みました」「タレが最高！ レタスで巻いて、野菜もモリモリ食べられました」「柔らかくておいしかった。安く焼肉を食べられて大満足！ リピ決定」と、絶賛の声がたくさん。
白いご飯はもちろん、レタスやサンチュでお肉を巻いて食べるのもおいしそう！ しっかり濃い味で冷めてもおいしく、お弁当にもオススメ。こってり旨い「豚こま焼肉」でガツガツご飯をかき込んでください。