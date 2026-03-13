「彼こそが真のスーパースターだと思っている。対戦できることを心から楽しみに」

WBCベネズエラ代表のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）は12日（日本時間13日）、ローンデポパークで行われた公式練習に参加した。野球日本代表「侍ジャパン」と対戦する14日（同15日）の準々決勝に向け、「ベネズエラの人たちに多くの喜びを届けたいと思っている。土曜日の試合はファンにとって最高のショーになると信じている」と意気込みを語った。

アクーニャJr.は2018年にブレーブスでメジャーデビューし、同年にナ・リーグ新人王を受賞。2023年には41本塁打＆73盗塁とメジャー史上初の成績を残し、ナMVPに輝いた。2018年のア・リーグ新人王、2023年のアMVPはエンゼルス・大谷翔平投手（現ドジャース）で、両選手は何かと比較されることが多い。

決戦を2日後に控えた練習中だった。「オオタニは世界的なスーパースターですが、彼との対戦についてどう思いますか」。地元メディアからの質問に言葉を噛みしめた。

「彼は本当に『異次元の存在』だ。彼こそが真のスーパースターだと思っている。彼のような選手と同じフィールドに立ち、対戦できることを心から楽しみにしている」

大谷は2024年から同じナ・リーグのドジャースでプレーしている。「対戦するときは、いつも僕から挨拶をさせてもらっているんだ。定期的に言葉を交わしたりして、常に良い関係を保つように心がけている。この大会では、まだ話せてないけどね」。リスペクトの気持ちを持っているようだ。

アクーニャJr.は2大会連続出場。ベネズエラ代表は2009年のベスト4が最高成績となっている。「勝利あるのみだ」。侍ジャパンを撃破。悲願の初優勝へ突き進む覚悟だ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）