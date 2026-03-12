高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド
サンワサプライ株式会社は、60〜100インチの大型ディスプレイに対応したディスプレイスタンド「CR-PL67BK」を発売した。耐荷重100kgで大型ディスプレイをしっかり支え、専用ハンドルによる上下昇降機能を搭載している。大型キャスター付きでスムーズな移動も可能だ。
■ディスプレイを取り付けたまま、片手でラクに昇降
背面のハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま高さの調整ができる。ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔にならない。
■60〜100型の大型テレビに対応
100型サイズ・重さ100kgまでのディスプレイを設置できる、大型テレビに特化したディスプレイスタンド。学校やオフィスなど、大人数でディスプレイを見る場所におすすめだ。
■状況に合わせて高さを微調整可能
無段階で高さ調整が可能です。部屋の広さ、人数、身長に合わせて、最適な高さに調整できる。
■高さを簡単に低くできるので、扉にぶつからない
ハンドルで簡単に高さを低くできるので、別の教室・会議室への移動時に扉にぶつかる心配がない。
■もしもの時も転倒しにくい安全設計（転倒角度 前後左右15°対応）
前後左右に15度まで傾いてしまっても転倒しないよう設計されている。これはJIS規格の10度よりもさらに厳しい基準をクリアしており、安心して使用できる。また、最大震度6強対応の別売のストッパー（MQ003P）を一緒に使用すれば、スタンドの転倒や暴走も防止でき、より安心だ。
■使用時の揺れを軽減する補強フレーム
ディスプレイ設置部の背面には補強フレームが付いており、電子黒板を使用する際の揺れを軽減する。底面裏にも補強フレームがついており、安定性が高く頑丈な設計だ。
■安定感のある大型キャスター
安定性が高く、滑らかに移動できる直径10cmの大型キャスターを採用している。4輪全てに車輪・車軸ロックの機能がついており、移動後の設置時にも安心だ。
■ノートパソコンなどを置ける大型棚板付き
幅76cm×奥行35cmの大型の棚板を備え、耐荷重10kgのため大きく重めの機器も安定して置ける。棚板は安全性の高い角丸加工を施しています。また、組み立て時に高さを3段階で設定できる。
■タップトレー付きで見た目スッキリ
ブラケット裏にはタップトレーが付いており、前から見えないようにケーブルやタップを収納できる。また、ケーブルが絡まらないよう整理ができるフックや、配線に便利なケーブル穴も付いている。
■移動時に便利なハンドル付き
取っ手が本体の軸部分についているので、ディスプレイがついた状態でもスムーズに移動できる。※ディスプレイを設置した状態での長距離の移動や、移動させながらの使用はしないこと。
■大型テレビを簡単＆しっかり固定
ブラケットをディスプレイ背面に取り付け、スタンドに掛けるだけで簡単に設置できる。最後にネジでしっかり固定する。
■60〜100インチの大型ディスプレイに対応したディスプレイスタンド「CR-PL67BK」
