“フィナリッシマ”の開催地はベルナベウに変更か…スペイン対アルゼンチンの頂上決戦はマドリードで実現へ

“フィナリッシマ”の開催地はベルナベウに変更か…スペイン対アルゼンチンの頂上決戦はマドリードで実現へ