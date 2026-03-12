3月12日、辻希美がブログを更新。夫・杉浦太陽の45歳の誕生日会の様子を公開した。

【写真】芸能人も集まって大勢でお祝いする様子も公開

辻は、「たぁくんhappy birthday」と題して更新したブログにて、「3月10日はたぁくん45歳の誕生日で 昔からの友達や芸能の友達みんな 集まってくれてお祝い出来ました」と報告し、長女・希空、長男、次男、三男と辻に抱っこされた次女に囲まれて、杉浦が笑顔でバースデーケーキを持っている家族SHOTを公開。

続けて、「沢山の友達が忙しい中集まってくれて サプライズも大成功でした」と綴り、ギャル曽根、鈴木奈々、あばれる君、カジサックといった大勢のメンバーが自宅に集まり杉浦をお祝いしている様子も掲載。

そして、「改めてたぁくん 45歳誕生日おめでとう」「これからも身体にだけは気をつけて 元気でかっこいいパパで居てね」「happy birthday」と締めくくり、夫婦の笑顔の2SHOTも披露していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻。現在は、18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・昨年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより