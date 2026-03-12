2026年後半に試験運行を開始！ ベース車両は日産「リーフ」

2026年3月12日に日産、配車サービス大手のUber（ウーバー）、そして英国のAIスタートアップ企業であるWayve（ウェイブ）の3社は、日本国内での自動運転タクシー（ロボタクシー）事業の協業・展開に関する覚書を締結しました。

このプロジェクトは、WayveとUberが進めている世界10都市以上へのロボタクシーの展開計画の1つです。

【画像】これが日産「リーフ」の“AI自動運転タクシー”です！ 画像を見る（17枚）

世界有数の複雑な交通環境を持つ東京を舞台に、2026年後半からの試験運行開始を目指すもので、Uberのプラットフォームを通じて、WayveのAI技術を統合した日産「リーフ」を提供。

移動の利便性向上だけでなく、深刻化するドライバー不足という社会課題への解決策ととしても注目を集めます。

同日都内で行われた契約書の調印式には、Wayveの共同創設者兼CEO アレックス・ケンダル氏、Uberの自立型モビリティ・デリバリー部門責任者 サーフラズ・マレディア氏、日産の代表執行役 社長兼CEO イヴァン・エスピノーサ氏が出席しました。

「地図に頼らないAI」と「BEV」の融合

今回の協業における最大の技術的トピックは、Wayveが開発した「エンドツーエンドAI」の活用です。

従来の自動運転技術の多くは、cm単位の精度を持つ「高精度3次元マップ（HDマップ）」を事前に作成し、それと照合しながら走行する手法が一般的でした。

しかし、Wayveのシステムは、人間が視覚情報から運転を学ぶように、車載カメラやセンサーからの実世界データを直接AIが学習して判断を下します。

この「地図に依存しない」特性により、道路状況が日々変化するダイナミックな都市部でも、迅速な導入と適応が可能になります。

WayveのケンダルCEOは下記のように述べます。

「先進的なモビリティ市場である東京で、Embodied AI（実体化されたAI）の導入を試みることは非常に重要なステップです。

Wayveは、2025年から日本特有の道路環境データを蓄積してきました。日本の複雑な都市部と地方部の環境は、私たちのAI Driverを強化し洗練させ、これらの技術の世界展開に役立っています。

日本の人々にとって、これは安全で信頼性が高く、日常生活に自然に溶け込み、高齢化社会の移動ニーズに応える知的なモビリティへのアクセスを拡大することを意味します。

長年にわたり、自動運転技術は垂直統合型の技術課題として取り組まれてきました。すべて自分で行い、すべてのレイヤーを単独でコントロールする。

しかし、私たちはより良いモデルがあると考えています。自動運転技術は協力を通じてこそ、その真の可能性を発揮します。

この取り組みにおいて、世界クラスの企業がそれぞれ得意分野に集中し協力することで、日常生活に信頼される自律移動手段を創り出し、世界中で責任を持って拡大していくことができます」

今回のプロジェクトでは、この高度な知能を、日産の電気自動車（BEV）「リーフ」に統合。ゼロ・エミッションの環境性能と、高度な自動運転技術を掛け合わせた次世代の移動手段が誕生します。

日産のエスピノーサCEOはベース車となるリーフについて、以下のように話しました。

「協力はイノベーションを加速させる鍵であり、このパートナーシップにより私たちは迅速にかつ自信を持って前進することができます。その道筋において、昨年発売した新型『リーフ』は重要な役割を果たします。

リーフは、明るくて快適な室内空間、静かで力強く滑らかな走行体験、そして先進の運転支援技術を搭載しています。

このプロジェクトのベース車両にリーフを活用することで、これら3つの特長が、お客様のモビリティ体験をより快適で満足のいくものにします。

また、これらの強みは我々の協力関係にも大きな価値をもたらします。特にタクシー環境においては、リーフの静かなキャビン、滑らかな乗り心地、先進の安全技術が組み合わさり、後部座席の乗客に対して非常に安心で快適なモビリティ体験を提供します」

初期段階では、訓練を受けたセーフティドライバーが同乗し、車両はUberのネットワーク上で運行されます。利用者は日常の移動の一部として、ロボタクシーサービスを体験することが可能だといいます。

日産とWayveは、2025年12月に次世代運転支援技術「プロパイロット」へのAI採用で合意しており、「アリア」を用いた技術検証を東京・銀座などの公道で進めてきました。

今回のロボタクシー事業は、そのパートナーシップをさらに進め、特定の条件下でシステムが運転を担う「自動運転サービス」の領域へと踏み出すものとなります。

サービスの実装を担うのは、世界中で配車ネットワークを構築しているUberです。今回のプロジェクトは、Uberにとって日本初の自動運転パートナーシップとなります。

利用者は、普段使い慣れたUberアプリを通じてロボタクシーを呼び出すことができ、シームレスで現代的な移動体験を享受できるようになります。

運用面では、既存のタクシー事業者との提携を通じて導入される計画です。初期段階では、安全を期して訓練を受けたセーフティドライバーが同乗しますが、将来的には完全な無人運行も視野に入れています。

複雑な交差点や入り組んだ路地が多い東京での実証は、Wayveが進めるロンドンなど世界10都市以上の展開計画の中でも、最も重要なマイルストーンの一つと位置付けられています。

Uberのマレディア氏は下記のように語ります。

「自動運転の拡大は単なる技術的な課題ではなく、運用面での挑戦でもあります。都市の交通需要は非常に多様で、一日の中や週、年間を通じてピークや谷があります。

これはUberのビジネスにおいて一般的なことであり、私たちはその学びを自律走行の分野に拡大できることを楽しみにしています。

単独のロボタクシー車両のフリートは、こうした変動するピークの現実に対応するのが難しい状況です。車両が余ってしまう時間もあれば、ピーク時の需要に対して車が足りないこともあります。

だからこそ、私たちの戦略は自動運転車と人間のドライバーを組み合わせたハイブリッドネットワークに基づいています。このモデルは信頼性、柔軟性、高い稼働率を担保します。

私たちは、ハイブリッドモデルが自律走行を経済的に持続可能にするため、そして人間のドライバーが自律走行の未来において重要な役割を果たし続けるために不可欠であると考えています。

しかし、安全がなければ何の意味もありません。安全は私たちの最優先事項です。自動運転技術の目的は、すべての人にとって道路をより安全にすることです。

Wayve社および日産とともに、日本の安全基準を満たすことに全力を尽くし、この技術を責任を持って段階的に導入するために規制当局と緊密に連携して取り組んでいきます」

また、日本市場については、「将来的にもっとも重要な市場」を意味する「スター市場」という社内用語単語を挙げ、「日本は規模の大きさだけでなく、リーダーシップ、自動化、イノベーション、安全性の面でも重要と捉えている」とします。

「私たちは、タクシー事業者やテクノロジー企業とのパートナーシップ、そして国や地方自治体との深い連携を通じて、日本への長期的な投資に深くコミットしています。

日本は世界で2番目に大きなタクシー市場ですが、現在のライドシェアアプリの普及率はかなり低く、成長の余地が大きくあります。

2021年以降、日本における私たちのモビリティ事業は12倍以上に成長しました。現在は全国47都道府県の1000社以上のタクシー会社と連携しています。

日本で自動運転車を導入するにあたり、タクシーパートナーと協力しながら、日本の規制を遵守していきます。

私たちのアプローチは、業界を迂回するのではなく、業界と協力することです。アレックス（Wayve CEO）が先ほど述べたことと非常に似た考え方であり、日本もまた人口動態の変化や労働力不足に直面していることを私たちは理解しています。

自律技術が強力なライドシェアエコシステムに統合されることで、長期的なモビリティの課題に対応することが可能になるでしょう。しかし、自動運転が普及するためにはまず“ライドヘイリングプラットフォーム”が普及しなければなりません。

私たちはタクシー事業者と共に配車アプリを拡大することで、自動運転の未来を現実にするデジタルインフラを構築しています。単に新しい車を東京で走らせるだけでなく、日本に対して長期的にコミットメントしていきます」（マレディア氏）

2027年度の市販車搭載へ向けた大きな布石

今回のロボタクシープロジェクトは、単なる移動サービスの提供に留まりません。ここで得られた知見やデータは、日産が2027年度に国内販売を予定している「WayveのAIを採用した次世代プロパイロット搭載モデル」の開発にも直結します。

日産は、2025年11月27日から2026年1月30日に神奈川県横浜市で「セレナ」をベースとした自動運転車両の実証実験を行っていました。

エスピノーサ氏は「このテストは、エコシステムを検証し、自動運転モビリティサービスの運用をどのように改善できるかを試すものでした。今回の取り組みはAIを活用したモビリティの進化を目指したもので、最終的には私たちの2つのプログラムが、Waveの技術によるAIの能力やドライブの速度、拡張性の可能性を踏まえて1つに統合されると考えています」と話します。

ビジネスモデルについては各社がそれぞれの強みを持ち寄っていると強調し下記のように語ります。

「プラットフォームを運営し消費者とのコネクションを持つUber、AIドライバー技術を提供するWayve。そして、日産は大量生産レベルでの堅牢性と製造力を備え、長年のシャーシ制御や車両運動制御の技術を車に統合しています。

私たちはそれぞれの強みを活かし、どこでサポートできるかを認識しています。また、新しい時代に求められる迅速なスピードでプロジェクトを実行可能なこともわかっています」（エスピノーサ氏）

※ ※ ※

日産は、高級車セグメントだけでなく、幅広い量産車にこの先進技術を波及させる「技術の民主化」を掲げています。走行を重ねるごとに賢くなるAIが、冷静な判断で運転を支援する未来。その実現に向けた取り組みは、仲間を得て一歩ずつ前進しています。

安全で知能化されたモビリティが、私たちの日常をどう変えていくのか。今後の展開に期待がかかります。