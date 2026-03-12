●あす13日(金)は大気の状態が非常に不安定に

●急な雨・雷や 場合により「ひょう」のおそれも

●北風強まり 一段と身体に堪える寒さにも注意

きょう12日(木)は、まずまず落ち着いた空模様が続いた所が多くなりましたが、これから非常に変わりやすい空模様となっていきます。

日本付近は天気図で見るとあまり何もないように見えますが、等圧線が少しゆがんだ部分に注目…日本海上空5500m付近では、平年より大幅に低い真冬並みの冷たい空気の塊「寒気」が南下しつつあり、これが、あす13日(金)にかけて、さらに南下してきます。





この寒気の南下に伴い、県内は大気の状態が非常に不安定に。特に日本海側のエリアほど、度々雨雲が流れ込んだり、雷を伴うことがあったり、さらには標高が高い所では雪が交じることもありそうです。雲の発達具合によっては、あられや、ひょう、といった“氷の粒”が降ってくる可能性もあります。



外出の際は雨傘の用意だけでなく、雷の音が聞こえる時には安全確保できる建物の中に逃げ込むことができるような、心積もりも行っておきましょう。





また、寒気の南下とともに冷たい北寄りの風も一段と強まり、いっそう身体に堪える寒さにも注意。日本海側では最高気温でも1桁止まりの所もある、と見込んでいます。

寒い日々が続いた今週の中でも、あす13日(金)が一番体に堪える寒さかもしれません。





あす13日(金)は、北部中心に夜明け前から度々雨雲が流れ込みやすくなり、昼頃中心に、より広範囲で急な雨、雷など注意が必要です。また、冷たい北風により、また一段と寒さが厳しさを増し、日本海側では最高気温でも1桁止まりの所が多いでしょう。風の冷たさも、いっそう身にしみる一日となりそうです。





寒くても、強い北風がスギの木の枝を揺らすことで、あす13日(金)も油断禁物レベルのスギ花粉の飛散に注意が必要です。





今週末は落ち着いた空模様が戻ってくる見込みです。まだ空気の冷たさは週末のうちは少し残りますが、来週にかけては、朝晩はヒンヤリでも昼間は春らしさを感じる心地良さの日が多くなるでしょう。

1週間後の来週木曜日頃が、次の天気の大きな崩れとなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

