なにわ男子・高橋恭平、野村康太との“おさんぽ”自撮り写真公開「眼福」「イケメン同士の絡みありがたい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/03/12】なにわ男子の高橋恭平が11日、自身のInstagramを更新。俳優の野村康太との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
高橋は「康太とおさんぽ」とつづり、映画「ブルーロック」（8月7日公開）で共演している野村と並んだ街中でのプライベート自撮り写真を投稿。高橋は刺繍の入ったビーニーとヘッドホンを身につけ、野村は黒のジャケットに黒縁メガネを合わせたコーディネート。2、3枚目の投稿では、カメラ目線でかき氷を食べるソロショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「眼福」「彼氏風写真助かる」「プラベも仲良しなの嬉しい」「かき氷の写真、康太くんが撮ったのかな？」「イケメン同士の絡みありがたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
