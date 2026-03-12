爆笑問題の太田光（60）が12日、都内で行われたTBSドキュメンタリー映画祭2026（13日から東京、大阪、名古屋、京都、福岡、札幌の6都市で順次開催）開幕宣言イベントに登壇した。太田はイベントの中で、MCを務めた「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）で9代目アシスタントを務める、同局の若林有子アナウンサー（29）に対し「TBSは局アナが、どんどん辞めていく…特に『サンジャポ』のアシスタントは、確実に辞めていくということで。私も、若林さんには、ぜひ残ってもらいたい」とツッコんだが、返す刀で2月8日の選挙特番「選挙の日2026」で高市早苗首相（64）と対談した件をツッコまれ“逆襲”された一幕があった。

太田は、若林アナから「先日の選挙特番で、高市総理とお話をして…」と投げかけられた。特番の中で、太田は消費税公約について「できなかった場合、どういうふうに責任を取るんでしょうか」と厳しい質問を投げると、高市首相は「意地悪やなあ」と表情を一変させ、SNS上では一部で太田への批判が集まった。太田は「意地悪だなぁ…意地悪な質問、せんといてよ」と、高市氏のまねをして場内を笑わせた。