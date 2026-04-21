2026年4月19日、韓国メディア・YTNは、日本国内で韓国のインスタント麺の人気が急速に高まっており、特に若年層の間で新たな食文化として定着しつつあると報じた。記事によると、東京・原宿にある韓国インスタントラーメン専門店には、韓国カルチャーに親しみを持つ若者が連日詰めかけている。実際に店を訪れた日本人客からは「韓国旅行で食べて以来、ファンになった」「味のバリエーションが豊富で面白い」といった好意的な声が上