テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52）が旅バラエティー番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大ケガを負ったことを謝罪。前園の出演回の放送に言及した。

前園がケガをしたのは2月28日。テレビ東京によると「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、「ミッション」と呼ばれるゲームを始める前に起こった。ブランコに乗って靴を飛ばすという内容のゲームで、ルール確認をしている最中に、不安定な斜面で転倒したという。

コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長の工藤仁巳氏は「前園さんが負傷してしまいました。ケガをさせてしまったということで非常に重く受け止めています。多大なるご迷惑ご心配をおかけしたことお詫び申し上げます」と謝罪した。

再発防止策や原因の究明を外部の法律事務所を交えて進めている。広報によると、3月中を目処にまとめる方向。

前園の出演回の放送については「未定」と説明。「今後についてはいろいろな進捗、推移を見ながらこれから検討する段階」と述べた。