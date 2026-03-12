小原正子は「よく泣く人」、長女の卒園前から号泣
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が10日、オフィシャルブログを更新。自身が「よく泣く人」である理由について明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「よく泣く人★」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「ほんとに。誠希千が生まれてきてくれてからのこの11年、しょっちゅう泣いてます」と告白。10歳の長男・誠希千（せいきち）くんの誕生以降、涙もろくなったことを明かした。
続けて「なので、もはや、日常動画となります」とつづり、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画を紹介。動画では、６才の長女・こうめちゃんが幼稚園を卒園することに触れ、開始１分で 小原が思わず涙を流す様子や３年間の園生活を振り返る場面などが収められている。
小原は「家ならいいんだけど、泣きたくないなーという場所でも我慢できないことが多く それがむっちゃ困ります。。。」と率直な思いもつづり、号泣する小原を長女が優しくなだめる微笑ましい親子の姿が写った動画サムネイル画像も添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「次の涙は卒園式まで取っておきましょう」「我が子の成長で泣けるのは、最高の幸せ」「どんな場所でも，泣きたい時は泣いたら良いと思います」「子どものために泣けるお母さんは、温かい心の持ち主という証拠だから，ステキな事と尊敬します」「まだまだ正子母さんの，幸せ涙は止まらない」「子供って、良い時ばかりでは ないですから、これから泣く事も違った意味で増えるかもしれませんし、子供それぞれ個性あって違いますし、まだまだ成長を楽しんで下さいね」などの声が寄せられている。
