「今日好き」出身美女、肩出しミニトップスで美スタイル際立つ「おへその形綺麗」「可愛すぎて二度見した」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ肩出しコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「おへその形綺麗」タイトミニトップスでゲームセンター満喫
土屋はゲームセンターで撮影したショットを公開。白の薄手の肩出しミニ丈クロップド丈ニットにドット柄のロングスカートを合わせたコーディネートで、美しい肩のラインやウエストが際立っている。
また「ニャッキ！小さい頃よく観てた スンスン1回でとれたんだあ」とつづり、NHK教育テレビで放送されている「ニャッキ！」のぬいぐるみが取れるクレーンゲームの前で撮影した写真のほか、1回で取れたという「パペットスンスン」の指人形を指にはめたショットなどを投稿している。
この投稿にファンからは「おへその形綺麗」「スタイル抜群」「振り向き美人」「可愛すぎて二度見した」「笑顔がレベチで可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
