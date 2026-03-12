塩多雅矢さん推奨…腕と肩甲骨の連動性を向上させ球速アップを導くドリル

投球動作において、力強い腕の振りとスムーズな回転を生み出すには、肩周りの可動性が欠かせない。しかし、単に腕を振るだけではエネルギーが指先に伝わらず、肩や肘への負担が増してしまう。年間20校以上の中学・高校で指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは体の前面・背面、そして回旋の柔軟性を高める「四つ這い外旋」ドリルを推奨している。

このドリルの目的は、腕を外側にねじる「外旋」の動きと、肩甲骨を連動させる感覚を体に覚え込ませることにある。塩多さんは「腕から力が伝わりやすくなる」とメカニズムを解説する。リリースでボールに効率よく力を伝えるには腕の動きを独立させるのではなく、肩甲骨を正しい位置にコントロールし、胴体からの力をリンクさせることが不可欠だという。

具体的な方法は四つ這いになり、両手の指先を外側に向ける。ポイントは肘にできるシワの向きだ。シワを前から外側へと向ける「外旋」の動きを行い、同時に肩甲骨をお尻へ引き下げていく。肘を軽く曲げ、上から見た時に首が長く“ハの字”に見えるような形を目指す。

脇が締まる感覚を意識し、5秒間キープする。塩多さんは「外旋を大きくし、肩甲骨を下げられる」状態を作ることが重要と説く。地味な動きだが、この可動性を確保できないと、リリースの瞬間に力が伝わらない。脇の締まりを感じながら、粘り強く繰り返すことが重要になる。

注意したいのは、腕のねじりだけで動作を完結させないこと。肩甲骨とリンクさせることを意識し、力の伝達を高めるためのドリルと理解して取り組みたい。体の機能を正しく引き出す可動性を身につければ、怪我の予防はもちろんパフォーマンス向上にも直結する。日々の積み重ねが、球速アップに結び付いていく。（First-Pitch編集部）