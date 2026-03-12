「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

「言語化できる人」「できない人」の決定的な差について解説する。

まわりに「驚くほど鋭いことを言う人」はいませんか？

会議などで突然意見を求められても、驚くほど鋭い指摘をする人がいる。

あなたの周りに、思い浮かぶ人はいないだろうか。

言いたいことはあるはずのに、なぜか言葉にはできない

私もよく、先輩に「これが面白かった！」と報告することがある。

その度に「なんでそう思ったの？」と聞かれるが、「なんか面白いと思ったんですよねー」と浅い返事を返してしまう。

面白いと感じたのは嘘ではない。なのに、言葉にできない。

この違いは、一体なんなのだろうか。

「言語化できない人」の意外な特徴

『小学生でもできる言語化』の中には、言語化できない人がついやってしまうという、こんなエピソードがある。

ちなみに、ぼくは日頃、各地でショートショートの書き方講座を開催しているのですが、参加者の方の中には「言葉が何も出てきません」「できません」と言って筆が止まってしまう方もときどきいらっしゃいます。



でも、そんなときも、ぼくから質問しながらやり取りを重ねていくと、その方の中から必ず何かが出てきます。



本当は自分の中に眠っている言葉があるのに、それに気づけていなかったり、「こんなことを書いたり言ったりしたらダメなんじゃないか」と決めつけて自分でブレーキを踏んでしまっていたりするわけですね。



この点、ショートショートの書き方講座に限らず、言語化するということについても同じことが言えます。



もし言語化の途中で言葉が出てこなくて難しいなと感じても、自分にはできないと思いこまず、「自分の中にも眠っている言葉があるはずだ！」「できるはずだ！」と前を向いて取り組んでもらいたいなと願っています。

――『小学生でもできる言語化』より

「言葉にするのが苦手」という人にありがちなのが、つい「自分にはできない」「こんなことを言ったら変なんじゃないか」と決めつけてしまうことだ。

「言語化できる人」と「できない人」の違いに、才能や地頭の良さは関係ない。

自分の中にある言葉を信じているか、出る前に止めてしまうか、その差だけだ。

言葉は、無理に探すものではなく、まず自分を信じることから始まる。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）