「そんなシュート打てるん!?」「やばすぎる」ズドン！ 31歳CBの衝撃ミドル炸裂！ ガンバ先制弾にSNS騒然「とんでもないゴラッソ」【ACL2】
ガンバ大阪は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）準々決勝の第２戦で、タイのラーチャブリーFCと敵地で対戦した。三浦弦太の衝撃的なゴラッソで先制点を奪った。
試合が動いたのは29分だった。敵陣に押し込む展開のなか、最終ラインでボールを受けた三浦が、ペナルティエリア手前右のゴールと距離のある位置から、思い切りよく右足を振り抜く。完璧なコースに飛んだ強烈なミドルシュートが、ゴール左上隅に突き刺さった。
31歳CBの豪快な一撃に、ファンも騒然。SNS上では「すげーミドル」「やばすぎる」「とんでもないゴラッソ」「そんなシュート打てるん!?」「スーパーすぎる」といった驚きの声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三浦弦太の弾丸ミドル弾！
