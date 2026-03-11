クリエイティブオフィス企画・運営、築古ビル再生事業のリアルゲイトは、東京都渋谷区にある築50年の老朽ビルを全面改装し、店舗とオフィス、ホテルの複合施設「JINNAN VALLEY（ジンナンバレー）」（渋谷区神南）を開業する。経年が生んだ豊かな風合いや素材感をデザインの核に据え、多様な文化と価値観が交差する神南らしさを強調する施設とする。

施設はJR渋谷駅から歩いて4分の場所で、1976年に完成したヴィンテージビルを全面改装した鉄筋コンクリート5階建て延べ約1,200平方メートル。1階に体験や交流を生む飲食店を誘致し、その上層階にオフィスとホテルを入れる。

オフィスは、スタートアップ企業やサテライトオフィスに適した16〜89平方メートルの8区画を用意する。内装は築50年の風合いを生かし、装飾を排除したコンクリート仕上げとなる。共用の会議室、開放感いっぱいの屋上テラスも備える。リアルゲイトは開業に先駆け、公式ホームページで入居する企業を募っている。

ホテルは、リアルゲイトが運営する「SHIFT HOTEL SHIBUYA JINNAN（シフトホテルシブヤジンナン）」が入居する。内装は1970〜80年代に米ニューヨークブルックリンをイメージしたコンクリートの武骨な質感と神南の文化を融合し、神南ならではの自由な拠点としている。インテリアデザインは数々のプロジェクトに参加してきた「LINE-inc（ラインインク）が担当している。

神南は明治神宮の南に位置し、NHK放送センターや国立代々木競技場、渋谷公会堂がある一方、渋谷駅を中心とする繁華街の一角を占める。特に、神南一丁目は大型ファッションビルやセレクトショップが多数並び、都会的で洗練されたさまざまな文化やファッションの発信基地になってきた。