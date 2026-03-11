スケーターから「サンリオキャラクターズ」の「お顔」をそのままデザインした「不織布ランチバッグ」が登場。

「ハローキティ」や「クロミ」たちのお顔がかわいらしく、アルミ蒸着仕様で保冷・保温に対応した、ランチタイムの悩みを解決する新グッズです☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」不織布ランチバッグ

価格：各1,650円（税込）

サイズ：約275×265×120mm

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など

スケーターから「サンリオキャラクターズ」お顔が大胆にあしらわれた「不織布ランチバッグ」が登場。

「ハローキティ」「クロミ」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「シナモロール」の表情を、バッグ前面に大きくプリントしています☆

各キャラクターの個性を活かしたキャッチーな仕上がりで、背面には各キャラクターの英字ロゴと、ワンポイントモチーフをあしらったデザイン。

前後、どちらから見ても楽しめる仕様です！

バッグの内側にはアルミ蒸着フィルムを採用しており、外気の影響を抑えてお弁当の鮮度を守り、保冷・保温の両面からランチタイムをサポートします。

約120mmの広めのマチで幅のあるお弁当箱も傾きにくく、安定した状態で持ち運ぶことが可能。

ファスナー付きで中身が飛び出す心配もなく、学校やオフィス、ちょっとしたお出かけのサブバッグとしてもぴったりです☆

不織布ランチバッグ ハローキティフェイス

白い不織布ランチバッグに「ハローキティ」のお顔があしらわれたデザイン。

持ち手やバッグの縁には、トレードマークのリボンと同じ赤色が使用されています☆

不織布ランチバッグ クロミフェイス

黒地に紫の縁取りがおしゃれな「クロミ」の不織布ランチバッグは、トレードマークの頭巾のよう。

背面はキャラクターロゴと尻尾のモチーフがプリントされています☆

不織布ランチバッグ ポムポムプリン フェイス

「ポムポムプリン」カラーのイエローに、お顔とトレードマークのベレー帽をあしらった不織布ランチバッグ。

背面には「ポムポムプリン」のおしりのしるしも☆

不織布ランチバッグ マイメロディ フェイス

ピンクと白の組み合わせがとってもかわいい「マイメロディ」の不織布ランチバッグ。

一緒にお出かけするような気分で、お弁当を持ち歩けます☆

不織布ランチバッグ シナモロール フェイス

白地に「シナモロール」のお顔を大きくデザインしたランチバッグ。

爽やかなブルーの持ち手と縁取りが、「シナモロール」の遊ぶお空の世界のようです！

「サンリオキャラクターズ」の表情をそのままデザインした、機能的なランチバッグ。

スケーターの「サンリオキャラクターズ」不織布ランチバッグは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

