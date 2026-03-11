Ž¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÎÄÃ°µŽ£¤ËŽ¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤ÎÄä»ßŽ£¡Ä¹â»Ô¥Ö¥í¥°¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Ž¢·ûË¡9¾ò²þÀµ»ä°ÆŽ£¤Î¥ä¥Ð¤¤Ãæ¿È
¢£¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö9¾ò²þÀµ»ä°Æ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿
¹â»Ô¼óÁê¤Ï2012Ç¯¼«Ì±ÅÞ·ûË¡Á´ÌÌ²þÀµÁð°Æ¤Îµ¯Áð°Ñ°÷¤Ë¤ÏÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»¨»ï¡Ø½ô·¯¡ª¡Ù2005Ç¯6·î¹æ¤Î¡Ö¤ï¤¬¶å¾ò¡Ö²þÀµ¡×»î°Æ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤Ø¤Î¼«¿È¤Î´ó¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¹ñËÉ·³¡×¤ÎÊÝÍ¤ÈÉðÎÏ¹Ô»È¤òÌÀÇ§¤¹¤ë¡Ö¶å¾ò²þÀµ»ä°Æ¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±»ïÆ±¹æ203¡Á204ÊÇ¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö9¾ò²þÀµ¥â¥É¥°Æ¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞ·ûË¡Á´ÌÌ²þÀµÁð°ÆÃæ¤Î9¾ò²þÀµ°Æ¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÆüËÜ¹ñ·ûË¡¶å¾ò²þÀµ»ä°Æ¡Û
¡ÆüËÜ¹ñ¤Ï¡¢¹ñ²È¸ÇÍ¤Î¸¢Íø¤È¤·¤Æ¡¢¼«±Ò¸¢¤òÍ¤¹¤ë¡£
¢ÆüËÜ¹ñ¤Ï¡¢¹ñËÉ·³¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£¹ñËÉ·³¤ÎÁÈ¿¥µÚ¤Ó±¿ÍÑ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ç¤³¤ì¤òÄê¤á¤ë¡£
£¹ñËÉ·³¤Ï¡¢¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÂ¾¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÌ±ÊÝ¸î¡¢ÎÎÅÚÊÝÁ´¡¢ÆÈÎ©Åý¼£¤Î³ÎÊÝ¤Î°Ù¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡¢µÚ¤Ó¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÃá½ø¤Î°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë½ô³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤ÆüËÜ¹ñ¤Ï¡¢Á°¹à¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë°Ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Â¾¹ñ¤ÎÎÎÅÚÊÝÁ´¤ÈÆÈÎ©Åý¼£¤ò¿¯³²¤¹¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¥¹ñËÉ·³¤ÎºÇ¹â»Ø´ø¸¢¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤³¤ì¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¾ò¹à¤ËµºÜ¤¹¤Ù¤´ØÏ¢»ö¹à»ä°Æ¡Û
¡Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡ÊËÉ±Ò¡¦¼£°Â¡¦ºÒ³²¡¦»ñ¸»Åù¡Ë¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñËÉ·³¤Ë½ÐÆ°¤òÌ¿¤¸¤ëÂ¾¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖ²ò¾Ã¤Î°Ù¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¡¢»öÂÖ¤Î¶ÛµÞÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ö¸å¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
£Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖ½ªÎ»¤òÀë¸À¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¹ñ²ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ËÈ¼¤¤¹ñ¤¬¹Ô¤¦Á¼ÃÖ¤ò±ß³ê¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¹ñÌ±µÚ¤ÓÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ËÌ¿Îá¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¤³¤Î·ûË¡¤¬¹ñÌ±¤ËÊÝ¾ã¤¹¤ë¼«Í³¤È¸¢Íø¤Ï¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÈ¯½Ð»þ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¦¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬·ç¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ëô¤Ï¿¦Ì³¿ë¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¹ñÌ³Âç¿Ã¤¬¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖ½ªÎ»¸å¤Ë¿·¤¿¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¿¦Ì³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡£
§Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Î²¼¤Ë¡¢·³»öµ¬Î§¾å¤ÎÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤ëºÛÈ½¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌºÛÈ½½ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¡Ê¼·½½Ï»¾ò²þÀµ¡Ë
¨Î¾µÄ±¡¤Î²ñµÄ¤Ï¸ø³«¤È¤¹¤ë¡£Ã¢¤·¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÂ¿¿ô¤ÇµÄ·è¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÈëÌ©²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¸Þ½½¼·¾ò²þÀµ¡Ë
2005Ç¯6·î8ÆüÉÕ¡Ö¹â»Ô¥Ö¥í¥°¡×¡Êhttps://www.sanae.gr.jp/column_detail363.html¡Ë¤è¤ê
¢£¸½ºß¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
¤³¤Î2005Ç¯´ó¹Æ¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤òÈà½÷¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾åµ´ó¹Æ¤Ï¡Ö»ä°Æ¡×¡½¡½¤·¤«¤âÁªµó¤ËÇÔ¤ìµÄ°÷¼º¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¡Ö»ä°Æ¡×¡½¡½¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¼óÁê¡¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¼«¤é¤¬¤¤¤Þ¸øÅª¤Ë¤È¤ëÎ©¾ì¤È¤Ï°ã¤¦¤È¼çÄ¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¡¢ÁªµóÃæ¤Ë¤½¤¦¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢9¾ò²þÀµ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÛÍ×¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß¤Î¼«¸Ê¤ÎÎ©¾ì¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÈÜÎô¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢²áµî¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö»ä°Æ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤Î¹â»Ô¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¸«²ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë°ì¸À¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¹â»Ô»ä°Æ¤Ï¡¢·ûË¡9¾ò¼«ÂÎ¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¡¢ÊÌ¤Î´ØÏ¢¾ò¹à¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¤«¤éÀ®¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢Á°¼Ô¤ò¡ÖËÜÂÎ²þÀµÉôÊ¬¡×¡¢¸å¼Ô¤ò¡Ö´ØÏ¢²þÀµÉôÊ¬¡×¤È¸Æ¤Ö¡Ë¡£
¡ÖËÜÂÎ²þÀµÉôÊ¬¡×¤Ç¤Ï¡¢1¹à¤«¤é4¹à¤Þ¤Ç¤Ç¡Ö¹ñËÉ·³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀïÎÏ¤ò¼«±ÒÌÜÅª¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÊÝÍ¤·¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀïÎÏÅýÀ©µ¬ÈÏ¤È¤·¤Æ¤Ï5¹à¤Ç¡Ö¹ñËÉ·³¤ÎºÇ¹â»Ø´ø¸¢¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤³¤ì¤òÍ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÊ¸Ì±ÅýÀ©¤òÌÀÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö´ØÏ¢²þÀµÉôÊ¬¡×¤Î7¹à¤Ç¡ÖË¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Î²¼¤Ë¡¢·³»öµ¬Î§¾å¤ÎÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤ëºÛÈ½¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌºÛÈ½½ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¡Ê¼·½½Ï»¾ò²þÀµ¡Ë¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·³»öµ¬Î§¾å¤ÎÈÈºá¡×¤¬¹ñËÉ·³¤Ë¤è¤ë¸òÀïË¡µ¬°ãÈ¿¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¸½·ûË¡²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎÏÅýÀ©µ¬ÈÏ·çÂ»¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö·³»öµ¬Î§¾å¤ÎÈÈºá¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤ÏÛ£Ëæ(¤¢¤¤¤Þ¤¤)¤Ç¡¢¾å´±¤ÎÌ¿Îá¤Ø¤ÎÉÔÉþ½¾¤äÇ¤Ì³ØèÂÕ(¤±¤¿¤¤)¤Ê¤É¡¢¹ñËÉ·³¤Î»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤ËÈ¿¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤â²ò¼á²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ñËÉ·³¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸òÀïË¡µ¬ÅýÀ©¤ò´ÓÅ°¤¹¤ë·³»ö»ÊË¡¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ö¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×À©ÅÙ
¹â»Ô»ä°Æ¤ÎºÇ¤â´í×ü¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ï¡¢´ØÏ¢²þÀµÉôÊ¬1¹à¤«¤é6¹à¤Þ¤Ç¤Çµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×À©ÅÙ¤Ë¤¢¤ë¡£
1¹à¤Ç¡¢¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡ÊËÉ±Ò¡¦¼£°Â¡¦ºÒ³²¡¦»ñ¸»Åù¡Ë¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñËÉ·³¤Ë¤è¤ë½ÐÆ°¤òÌ¿¤¸¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¡¢2¹à¤Ç¹ñ²ñ¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²ñÅýÀ©¤È¤·¤Æ¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¡¢»öÂÖ¤Î¶ÛµÞÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ö¸å¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÛÃø¤ÇºÆ»°»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉ±Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÃ¶¹ñËÉ·³¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¸òÀï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¹ñ²ñ¤¬»ö¸å¾µÇ§¤òµñÈÝ¤·¤¿¤«¤éÅ±Ê¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁê¼êÂ¦¤¬È¿·â¤ò»ß¤á¤ëÊÝ¾ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁê¼êÂ¦¤Î¹¶Àª¤¬·ã²½¤¹¤ë³¸Á³À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢»ö¸å¾µÇ§¤Ï»ö¸åÄÉÇ§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²ñ¾µÇ§¤ò»ö¸å¤Ç¤è¤·¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñ²ñÅýÀ©¤ò·Á³¼²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö·³Ââ¤Ë¤è¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÎÄÃ°µ¡×¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Î´í¸±À¤Ï¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤¬ËÉ±Ò¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤º¡¢¼£°Â¡¦ºÒ³²¡¦»ñ¸»¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤Ë³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç°ìÈÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼£°Â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¡¢À¯ÉÜ¤¬·³Ââ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÄÃ°µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Îã¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë²£Ë½¤òÆüËÜ¤Ç¤âµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤òÊú¤«¤»¤ë¡£
¸½ºß¤Î¼«±ÒÂâË¡¤ÏËÉ±Ò½ÐÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼£°Â½ÐÆ°¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ï·³Ââ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢·Ù»¡Îà»÷¤Î¼ÂÎÏÁÈ¿¥¤À¡×¤È¤¤¤¦¡Ö9¾ò¤¬¶¯¤¤¤ë±³¡×¤Î·ë²Ì¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎË¡ÅªÃÏ°Ì¤¬Û£Ëæ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢9¾ò²þÀµ¤Ç¹ñËÉ·³¤ò·Ù»¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·³Ââ¤È¤·¤ÆÌÀÇ§¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¹ñËÉ·³¤òËÉ±Ò°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç°Â°×¤Ë¼óÁê¤¬»È¤¨¤ëË½ÎÏÁõÃÖ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¤Ï¡Ö¹ñËÉ·³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤¤¡×¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«±ÒÂâ¤ò¡Ö¹ñËÉ·³¡×¤È¤¤¤¦·³Ââ¤È¤·¤ÆÌÀÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ä½ÅÂç¤ÊË¡Åª°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À»þ¤Ë¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¿Í¸¢¤òÄä»ß¡×¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÂèÆó¤Î´í¸±À¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô»ä°Æ´ØÏ¢²þÀµÉôÊ¬¤Î5¹à¤Ï¡Ö¤³¤Î·ûË¡¤¬¹ñÌ±¤ËÊÝ¾ã¤¹¤ë¼«Í³¤È¸¢Íø¤Ï¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÈ¯½Ð»þ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤ÎÎ©·û¼çµÁÅª¿Í¸¢ÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à¤òº¬´´¤«¤é·¡¤êÊø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Ï´ðËÜÅª¿Í¸¢¤òË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¿¯ÈÈ¤Ç¤¤Ê¤¤´ðËÜ¸¢¤ÈÄê¤á¡¢¤½¤ì¤ò¿¯ÈÈ¤¹¤ëË¡Î§¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ã·ûÌµ¸ú¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¸¢¸Â¤òºÛÈ½½ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢·ûË¡96¾ò¤Ï¤«¤«¤ë´ðËÜÅª¿Í¸¢ÊÝ¾ã¤â´Þ¤á¤Æ·ûË¡µ¬Äê¤Î²þÀµ¼êÂ³¤ÏÄÌ¾ï¤ÎË¡Î§¤òÀ©Äê¤¹¤ë¹ñ²ñ¤ÎÎ©Ë¡¼êÂ³¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ê½°»²Î¾±¡¤ÎÁíµÄ°÷¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤Ë¤è¤ëÈ¯µÄ¤È¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¡Ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤òÈ¯½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤«¤ë´ðËÜÅª¿Í¸¢¤¬¡Ö°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀ©¸Â¤«¤â¡ÖË¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡×·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞµÄ²ñ¤«¤éÀ®¤ëÀ¯ÉÜ¤¬¡¢À®Ê¸¹ÅÀ·ûË¡¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Î²¼¤Ç¤ÎÎ©·û¼çµÁÅª¿Í¸¢ÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¾ï¤ÎÎ©Ë¡²áÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤Ë·¡¤êÊø¤»¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö9¾ò¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀïÁ°¤ËµÕÌá¤ê¡×¤Ï¡Ö¸î·ûÇÉ¡×¤Îµ½âÖÅª¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À
9¾ò²þÀµ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ö¸î·ûÇÉ¡×¤Îµ½âÖ(¤®¤Þ¤ó)Åª¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö9¾ò¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÏÀïÁ°¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ËÌá¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Í³¤ä¿Í¸¢¤â¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎëÌÊÛ¤Ç¤¢¤ë¡£9¾ò²þÀµ¤ÏÀïÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©·û¼çµÁÅªÅýÀ©¤ò³ÎÎ©¶¯²½¤·¡¢¡ÖÌµË¡¤Ê·³»ö¹ñ²È¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë²þ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©·û¼çµÁÅª¿Í¸¢ÊÝ¾ã¤Î°Ý»ý¶¯²½¤È´°Á´¤ËÎ¾Î©²ÄÇ½¤À¤·¡¢Î¾Î©¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô¤Î¡Ö²þ·û»ä°Æ¡×¤Ï¡Ö¸î·ûÇÉ¡×¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤³¤È¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Î©·û¼çµÁÅª¿Í¸¢ÊÝ¾ã¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤¹¤ë¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÀ©ÅÙ¤È9¾ò²þÀµ¤òÊú¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤¹¤ëÍð»¨¤Ê¡Ö²þ·û»ä°Æ¡×¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬¼óÁê¤È¤·¤Æ9¾ò²þÀµ¤ÎÀ¯¼£²áÄø¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¸î·ûÇÉ¡×¤Ï¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤ÊëÌÊÛ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤¬ÎÏ¤Î»ÙÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·¡¤êÊø¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Ê¸ÌÀ¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ¤È¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤Ê¤é¤º¼ÔÄ¶Âç¹ñ¡Êa Rogue Superpower¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Ï¤Æ¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Î·³»öÅªÂ°¹ñ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¼çÂÎÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤È¡¢Î©·ûÌ±¼ç¼çµÁÂÎÀ©¤ÎºÆ³ÎÎ©¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÍ×ÀÁ¤¬·ë¹ç¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤â¹´¤é¤º¡¢Î¾¼Ô¤òÅý¹ç¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î¤´¤È¤¡ÖÃæÆ»¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÀªÎÏ¤Ë¤â·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬»³Èø»ÖºùÎ¤µÄ°÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¾§¤·¤¿¡ÖÎ©·ûÅª²þ·û¡×ÏÀ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅý¹çÅª»ëÅÀ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤ì¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¸î·ûÇÉìÝÕþ(¤Ó¤¤¤)¡×¤ò´üÂÔ¤·¤¿À¯ÅÞ¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¹â»Ô²ò»¶¤Î´ñºö¤ËÉé¤±¡¢¸øÌÀ¤È¹çÂÎ¤·¤ÆÃæÆ»¿·ÅÞ¤òÂ¨À½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÙÌÇ(¤«¤¤¤á¤Ä)¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤Ï·ûË¡²þÀµ¤ÇÌµÇ½¤ò¤µ¤é¤¹
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï°ÂÇÜ²Ã·û°Æ¤Î¶ò¤òÀµ¤¹¤³¤È¤â¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¼ºÇÔ¤òÀµ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤ËÌµÇ½¤ò¤µ¤é¤¹¤«¡¢Åª³°¤ì¤Ç´í¸±¤Ê»ÅÊý¤Ç¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤ÆÌ±°Õ¤Î¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÁØ¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢º£¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤òÃ´Åö¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹ñÌ±¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤¬ÅÞ¼ó¤Î´ÇÈÄ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¡Öµ¼»÷À¯¸¢¸òÂå¡×¤Ç¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿»°½½Ç¯¡×¤ÎÀÕÇ¤¤â¤È¤é¤ºº£¸å¤â±äÌ¿¤·Â³¤±¡¢ÆüËÜ¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ê¼«¸Ê²þ³×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·ãÎ®¤ÎÃæ¤ÇÊý¸þ¤ò¸«¼º¤¤¡¢¿ê¼å¤òÂ³¤±¤ë¶²¤ì¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÕÇ¤¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤Ë¤¢¤ë¡£
ÈÜÎô¤ÊÈ´¤ÂÇ¤Á²ò»¶¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ºöÏÀÁè¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¡¢Áªµó¤ò¡Ö¤µ¤Ê¤¨¿Íµ¤ÅêÉ¼¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ËÆüËÜ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¤Î¤´Ë«Èþ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¹â»ÔÀ¯¼£¤Îº£¸å¤òÈãÈ½Åª¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÊÀ¯¼£²È¡×¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¯¼£¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹ñÌ±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¸Â³¦¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î´õË¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤¬¡Ö½°¶òÀ¯¼£¡×¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·½°¶òÀ¯¼£¤òÓÐ¤¦¼«¾Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¿Í´Ö¤Ï¤ß¤Ê¶ò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¸í¤ê¤òÈÈ¤µ¤Ê¤¤¿À¤ä¡ÖÅ¯¿Í²¦¡×¤Î¤´¤È¤¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¶¯¤ß¤Ï¼ºÀ¯¡¦°À¯¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤¬¼«¤é¤Î¶ò¤«¤ÊÁªÂò¤Î¼ºÇÔ¤«¤é³Ø½¬¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÈãÈ½¤·¼«¸Ê½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
----------
°æ¾å Ã£É×¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
Ë¡Å¯³Ø¼Ô¡¦ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
1954Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Ë¡Å¯³ØÀì¹¶¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÅ¯³Ø²ÊµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¢¥Ü¥óÂç³Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅý¹ç¸¦µæ½ê¾åµé¸¦µæ°÷¡¢ÆüËÜË¡Å¯³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ²ñ°÷Åù¤òÎòÇ¤¡£¡Ø¶¦À¸¤ÎºîË¡¡Ù¡ÊÁÏÊ¸¼Ò¡Ë¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³Ø·Ý¾Þ¡¢¡ØË¡¤È¤¤¤¦´ë¤Æ¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤ÇÏÂÄÔÅ¯ÏºÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤È¸þ¤¤¢¤¦¡Ù¡Ê¿®»³¼Ò¡Ë¡¢¡ØÎ©·û¼çµÁ¤È¤¤¤¦´ë¤Æ¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦ÀµµÁÏÀ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤Ï·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ØÃ¦Â°¹ñÏÀ¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¢¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊË¡Å¯³Ø¼Ô¡¦ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø °æ¾å Ã£É×¡Ë