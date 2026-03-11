【ファミマ】3月10日発売の注目5選。ブラックサンダーコラボ、いちごミルクなどがずらり。

ファミリーマートの2026年3月10日発売の新商品から、編集部の注目商品を紹介します。

今週は「人気北海道土産をイメージしたシュークリーム」「贅沢仕様のバタームースサンド」「食べごたえ抜群な焼きとりまん」など、話題になりそうな新作が勢ぞろい。

ぜひチェックしてほしい5商品をピックアップしました。

春の小腹を満たしてくれるラインアップ

・バタームースサンド（298円）

バター好きは要チェックのスイーツが登場しました。コロンとしたビジュアルは写真映えも◎。

シフォン生地でバタームースとホイップクリームをサンドした贅沢仕立てのスイーツです。バタームースの中には、キャラメルフィリングが入っています。

・白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー（238円）

北海道名物の「白いブラックサンダー」をイメージしたクッキー&クリームシューです。北海道牛乳を使用したバニラクリームの中にクランチを入れ、ゴツゴツしたココアクッキー生地の中に詰めることで、食感も楽しめる仕上がりに。数量限定商品です。

ブラックサンダーとのコラボ商品は、「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」（258円）もあります。あわせてチェックしてみて。

・炭火焼きとりまん（220円）

レジ横フードに注目の新商品が登場。数量限定です

ふわもち食感の生地には、炭火でじっくり焼き上げた角切りの焼きとりが丁寧に包まれています。食欲をそそる炭火の香りに、ごろごろお肉と弾力のある生地で、満足度のある仕上がりになっています。

軽食やワンハンドグルメとして重宝されそうです。

・おやつコロッケ＆ポテト（320円）

国産じゃがいもを使用したほんのり甘い「おやつコロッケ」に、フライドポテト、ナポリタン風パスタ、赤ウインナーを組み合わせた商品です。

おかずとしてはもちろん、小腹が空いたときにもぴったり。忙しい日の子どもの食事にもいいかもしれません。

宮崎県、鹿児島県では販売がありません。

・いちごミルク（290円）

毎年この時期になるとファミマに登場する「いちごミルク」。ざく切りのいちご果肉がたっぷり入った、ごろごろとした食感を楽しめるデザート飲料です。

ほかに、「果肉を楽しむマンゴーミルク」（270円／北海道、東北、関東限定／数量限定）、「メロンミルク」（290円）もあります。なお、マンゴーミルクは、静岡県の一部では取り扱いがありません。

気になる人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部