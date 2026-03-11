防災・国土強靭化、宇宙ベンチャー…「地味だがここから成長する」大化け銘柄を一挙紹介

前編記事『世間がまだ気づいていない「夢のある大化け」狙い銘柄38を一挙紹介！買い方にもコツがあります』より続く

クマ対策に用いる国産ドローン?

地味ながらも堅実な成長を見込めそうな分野が「防災・国土強靭化」だ。前出の坂本氏が解説する。

「インフラの老朽化対策、いわゆる国土強靭化の旗手としては、橋梁や道路の補修工事に特化したショーボンドホールディングスが筆頭に挙がります。補修用材料の開発から販売まで一貫して手がける独自モデルは、国内インフラの更新時期と重なり、極めて高い優位性を持っています。海外からの引き合いも増えており、特殊な技術を持つ同社の存在感は増すばかりです」

インフラ点検の現場では、産業用ドローンが活用されることも多くなった。

「ドローンによる測量・点検ソリューションを提供するTerra Droneは赤字が続き、株価は冴えないですが、今後はインフラ点検の分野で業績好転への期待が加速していくはずです。

Liberawareは小型ドローンで下水道の点検などのサービス展開を狙っています。面白いところでは、クマ対策に用いる国産ドローンといった新しい需要も生まれており、社会問題の解決がそのまま株価の推進力になる時代です」（前出・岡村氏）

浮かび上がる「海」というキーワード

マテリアル（重要鉱物）の分野で、政府はレアメタルなどの国内での資源循環を促す。

「資源に乏しい日本にとって既存資源の有効活用はさらに重要になります。具体的な銘柄としてTREホールディングスがあります。同社は廃棄物処理・資源リサイクル大手で、金属の再資源化も手がける。太陽光パネルのリサイクルにも注力する環境関連企業として注目されています」（前出・たけぞう氏）

17の戦略分野を俯瞰して見ると、キーワードとして「海」が浮かび上がると指摘するのは前出の河合氏である。

「海洋国家なので当たり前ではありますが、海に関連する投資分野が多いことに気が付きます。『造船』『港湾ロジスティクス』『海洋』などはその典型です。港湾ロジスティクスに関係する企業としては、総合物流の三井倉庫ホールディングスに加えて、日本最大級の港湾総合運送の上組はその中核として再評価される可能性があります。

海洋は具体的な事業が思い浮かびにくいのですが、大型港湾の地盤改良工事を行い、海岸のテトラポッドの販売も手がける不動テトラも有力銘柄に入ってくるでしょう」

この先のリスクとして考えられるのが予測不能なトランプ大統領の言動だ。市場にショックが発生したときに耐えられるよう、投資は余裕資金の範囲にしておきたい。

「週刊現代」2026年3月16日号より

