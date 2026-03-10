この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【工場転職】スバル期間工は何月にいくら稼げる？2026年給料シミュレーション」と題した動画を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、スバル期間工の給与体系を詳細に分析し、トヨタ自動車などの他社と比較した上でのメリットを解説した。動画内でケンシロウ氏は冒頭、「正直に言います。スバル期間工はトヨタ自動車よりも稼げません」と断言する一方で、「人によっては神案件になります」と述べた。その根拠の一つとして、スバル期間工の定着率が「97.2%」と非常に高いことを挙げる。群馬県を拠点とし、正社員登用にも積極的であるため、長期的な就業を目指す人には適した環境だという。動画では、2026年度版の給与シミュレーションが公開された。基本日給は1万200円からスタートし、勤続期間に応じて昇給する仕組みだ。特筆すべきは入社祝い金の「40万円」で、これは入社5ヶ月目の給与で支給される。また、最大で「122万円」支給される慰労金や、正月・夏季の手当なども充実している。1月に入社した場合のシミュレーションでは、祝い金が入る5ヶ月目の月収は約69万9000円、慰労金が入る12ヶ月目は約73万5000円となり、年2回のボーナスのような収入機会があることが示された。ケンシロウ氏の試算によると、スバル期間工として3年間（正確には2年11ヶ月）勤務した場合の総支給額は「1359万5540円」、手取り額はおよそ「1080万円」となる。これを愛知県の競合他社と比較すると、トヨタ自動車は3年合計で約1521万円、デンソーは約1575万円となり、金額面ではこれらに軍配が上がる。ケンシロウ氏は「稼ぎに関しては、ぶっちゃけトヨタよりは稼げない」と認めつつも、関東地方での勤務を希望する人や、ホンダや日野自動車などの競合と比較検討している人にとっては、スバルの条件は「SクラスというよりはAクラス」であり、決して悪くない選択肢だと結論付けた。