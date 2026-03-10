この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自分で決めてくださいは無責任」医師が“治療法を丸投げする”がん治療の現実に警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が、自身のYouTubeチャンネルで「【本音】がん治療「自分で決めてください」は無責任!? 治療法を丸投げする医師の裏事情。」と題した動画を公開。がん治療の選択肢が増える一方で、医師が患者の状況を考慮せずに判断を丸投げする「無責任」な現状に警鐘を鳴らし、医師が果たすべき本来の役割について提言した。



動画の冒頭でひかつ先生は、がん治療の進歩により治療の選択肢が増えたこと自体は「患者さんにとってハッピーなこと」だと述べる。しかし、その一方で、医師が複数の治療法を提示した上で「ご自身に合った治療法を選んでください」と患者に判断を委ねてしまう問題点を指摘した。



具体例として、効果は同等であるものの、投与間隔や方法が異なる3つの治療法（4週間に1回の点滴、毎週の点滴、内服薬）を提示されたケースを挙げる。患者は副作用が羅列された資料を渡されても、専門用語が理解できず、どの治療が自分にとって最善なのか判断できずに混乱してしまうという。



ひかつ先生は、このような対応は「患者さんに治療方針を丸投げしている」と断じ、患者が本当に知りたいのは「『私の状況で、プロである先生はどの治療を勧めますか』ということだ」と力説。医師は、患者一人ひとりの年齢、持病、生活背景、価値観などを総合的に理解した上で、専門家としての見解を示すべきだと主張した。



最後に、治療法を丸投げする背景には、経験不足で最適な提案ができない医師や、責任逃れをしたい医師の存在があると分析。「プロとして、私としてはこの治療法をお勧めします」と、根拠をもって提言することが真のインフォームド・コンセントだと述べ、動画を締めくくった。