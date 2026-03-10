月夜野発着が平日1往復のみに

神奈川中央交通（神奈中バス）は2026年3月6日、「三55」系統を廃止、「三56」系統を減便すると発表しました。

【写真】神奈中バスで唯一山梨県内にあるバス停

この2系統は、相模原市緑区の国道413号（道志みち）などを走ります。うち「三55」は三ヶ木（みかげ）〜東野間を結ぶ系統です。「三56」を補完する形で平日に2往復が設定されていますが、3月29日（日）に運行を終了します。

「三56」は三ヶ木〜東野〜月夜野間を結ぶ系統です。毎日2往復が設定されていますが、3月30日（月）のダイヤ改正後は平日昼間1往復のみに減り、土休日は廃止されます。月夜野バス停は山梨県道志村に位置し、都留方面や山中湖方面に向かう富士急バスも発着しています。

ちなみに神奈中バス「三56」と富士急バス「道志線D4」を組み合わせた三ヶ木〜月夜野〜山中湖旭日丘間の乗り継ぎは、平日片道1行程ずつが可能です。

神奈中バスは、乗務員不足などを理由に、相模原市の中山間地域（藤野・東野地区）を走る路線の「退出」を表明しており、あわせて市による乗合タクシーの実証運行が行われています。