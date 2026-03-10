春のアサリ料理人気TOP3！簡単コク旨レシピで旬を満喫♪
春になると身がふっくらと太り、うま味がぐっと増すアサリ。手頃な価格で手に入りやすく、鉄分やミネラルも豊富なのがうれしいですね。だしがジュワッと広がる味わいは、毎日の献立に大活躍。今回は旬を楽しむ人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】うま味ジュワッ！定番アサリの酒蒸し
フライパンでサッと蒸すだけで、アサリのうま味がジュワッとあふれ出す王道レシピ。シンプルな味付けだからこそ、貝のだしのコク旨な風味を存分に堪能できます。ふっくら開いた身はやわらかく、食卓に春の香りが広がりますよ。手軽さとおいしさを兼ね備えた一品で堂々のNo.1です。
■【2位以降も絶品ぞろい】春のアサリ料理の人気レシピ
アサリの蒸し汁をそのままソースに活用するのがポイント。麺にしっかり絡んだだしの風味がたまりません。ニンニクの香りが食欲をそそり、ランチにもぴったりのごちそうパスタです。
アサリのだしがじんわり広がる、春ならではの味噌汁。みそと貝のうま味が重なり合い、奥深い味わいに仕上がります。忙しい朝や夕食の一杯に添えれば、ほっと心まで温まりますよ。
■春の食卓を彩るアサリ活用アイデア
メインにも副菜にもなる酒蒸しは、おつまみやおもてなしにも最適。パスタは休日ランチに、味噌汁は毎日の定番汁物として活躍します。砂抜きをしっかりしておけば下ごしらえも簡単ですし、蒸し汁はスープや炊き込みご飯にアレンジも可能。旬の春のアサリ料理で、食卓に季節のうま味を取り入れてみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
アサリのバター蒸し
【材料】（4人分）
アサリ(砂出し) 1パック
キャベツ 1/2個
刻みネギ 大さじ 4
酒 大さじ 4
しょうゆ 小さじ 2
バター 20g
【下準備】
1、アサリは砂出ししたものを求め、流水で殻と殻ををこすり合わせるように洗い、ザルに上げる。
2、キャベツはザク切りにする。
【作り方】
1、深めのフライパンにアサリ、キャベツ、酒を入れ、蓋をして強火にかける。
2、アサリの口が開いたら、キャベツと器に盛り合わせる。
3、蒸し汁を半量まで煮詰め、しょうゆとバターを加えてひと煮立ちさせる。器に盛ったアサリとキャベツに刻みネギを散らし、蒸し汁を全体に掛ける。
アサリのシンプルパスタ
【材料】（2人分）
アサリ 1パック(200g)
むきエビ 1パック(80g)
ルッコラ 1束
スパゲティー 160g
ニンニク 1片
赤唐辛子 1本
オリーブ油 大さじ 2
白ワイン 80ml
塩コショウ 少々
【下準備】
1、アサリは分量外の塩水に数時間つけて砂抜きしておく。
2、ニンニクは包丁の腹でつぶしておく。
【作り方】
1、スパゲティーは分量外の塩を入れた熱湯に入れ、ゆでておく。
2、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて熱する。
3、オリーブ油にニンニクの香りが移ったら、アサリとむきエビを入れて蓋をして蒸し煮にする。アサリの口が開いたら白ワインを入れ、塩コショウで味を調える。
4、(1)のスパゲティーを(3)に入れ、和えたら器に盛る。食べやすくちぎったルッコラをトッピングしてでき上がり。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではシンプルにしましたが、トマトソースを入れるとボンゴレ・ロッソ(イタリア語で「赤いアサリ」の意味)になります。
アサリ汁
【材料】（2人分）
アサリ(砂出し) 1パック
<合わせだし>
酒 大さじ 2
昆布 2g
水 400ml
しょうゆ 少々
【下準備】
1、アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。
【作り方】
1、鍋に＜合わせだし＞の材料とアサリを入れて弱めの中火にかける。
2、貝が開いたら昆布を取り出してアクを取り、しょうゆを加え、お椀に注ぐ。
