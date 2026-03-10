春になると身がふっくらと太り、うま味がぐっと増すアサリ。手頃な価格で手に入りやすく、鉄分やミネラルも豊富なのがうれしいですね。だしがジュワッと広がる味わいは、毎日の献立に大活躍。今回は旬を楽しむ人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】うま味ジュワッ！定番アサリの酒蒸しフライパンでサッと蒸すだけで、アサリのうま味がジュワッとあふれ出す王道レシピ。シンプルな味付けだからこそ、貝のだしのコク旨な風味を存分に堪能できます。ふっくら開いた身はやわらかく、食卓に春の香りが広がりますよ。手軽さとおいしさを兼ね備えた一品で堂々のNo.1です。







【材料】（4人分）



アサリ(砂出し) 1パック

キャベツ 1/2個

刻みネギ 大さじ 4

酒 大さじ 4

しょうゆ 小さじ 2

バター 20g



【下準備】



1、アサリは砂出ししたものを求め、流水で殻と殻ををこすり合わせるように洗い、ザルに上げる。







2、キャベツはザク切りにする。



【作り方】



1、深めのフライパンにアサリ、キャベツ、酒を入れ、蓋をして強火にかける。







2、アサリの口が開いたら、キャベツと器に盛り合わせる。







3、蒸し汁を半量まで煮詰め、しょうゆとバターを加えてひと煮立ちさせる。器に盛ったアサリとキャベツに刻みネギを散らし、蒸し汁を全体に掛ける。







【No.2】だし香る♪アサリの旨みたっぷりパスタ







【材料】（2人分）



アサリ 1パック(200g)

むきエビ 1パック(80g)

ルッコラ 1束

スパゲティー 160g

ニンニク 1片

赤唐辛子 1本

オリーブ油 大さじ 2

白ワイン 80ml

塩コショウ 少々



【下準備】



1、アサリは分量外の塩水に数時間つけて砂抜きしておく。



2、ニンニクは包丁の腹でつぶしておく。



【作り方】



1、スパゲティーは分量外の塩を入れた熱湯に入れ、ゆでておく。







2、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて熱する。



3、オリーブ油にニンニクの香りが移ったら、アサリとむきエビを入れて蓋をして蒸し煮にする。アサリの口が開いたら白ワインを入れ、塩コショウで味を調える。







4、(1)のスパゲティーを(3)に入れ、和えたら器に盛る。食べやすくちぎったルッコラをトッピングしてでき上がり。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではシンプルにしましたが、トマトソースを入れるとボンゴレ・ロッソ(イタリア語で「赤いアサリ」の意味)になります。



【No.3】ホッとする味わい！アサリのコク旨味噌汁







【材料】（2人分）



アサリ(砂出し) 1パック

<合わせだし>

酒 大さじ 2

昆布 2g

水 400ml

しょうゆ 少々



【下準備】



1、アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。







【作り方】



1、鍋に＜合わせだし＞の材料とアサリを入れて弱めの中火にかける。







2、貝が開いたら昆布を取り出してアクを取り、しょうゆを加え、お椀に注ぐ。







■【2位以降も絶品ぞろい】春のアサリ料理の人気レシピアサリの蒸し汁をそのままソースに活用するのがポイント。麺にしっかり絡んだだしの風味がたまりません。ニンニクの香りが食欲をそそり、ランチにもぴったりのごちそうパスタです。アサリのだしがじんわり広がる、春ならではの味噌汁。みそと貝のうま味が重なり合い、奥深い味わいに仕上がります。忙しい朝や夕食の一杯に添えれば、ほっと心まで温まりますよ。■春の食卓を彩るアサリ活用アイデアメインにも副菜にもなる酒蒸しは、おつまみやおもてなしにも最適。パスタは休日ランチに、味噌汁は毎日の定番汁物として活躍します。砂抜きをしっかりしておけば下ごしらえも簡単ですし、蒸し汁はスープや炊き込みご飯にアレンジも可能。旬の春のアサリ料理で、食卓に季節のうま味を取り入れてみてくださいね。(E・レシピ編集部)