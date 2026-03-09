この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中東有事とビットコイン高騰の知られざる背景「市場を動かしているのはウォール街」

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで中東情勢の緊迫化に伴うドバイでの足止め問題や、有事におけるビットコイン高騰の裏側について、覇権争いと資本家の思惑を交えつつ独自の視点から説を展開した。



動画の前半では、中東の緊張状態によりドバイで帰国困難となった日本人旅行者の話題に言及。自衛隊機による救出がないことや、フィリピン経由での自費帰国に不満を漏らすニュースに対し苦言を呈した。懲役太郎氏はこの報道に対し、テレビ局の演出ではないかと疑念を抱くほどの危機感のなさを指摘。アメリカの空母が2隻展開した時点で軍事的なサインは出ていたとし、旅行者の「正常性バイアス」による判断の甘さを浮き彫りにした。さらに、本物の富裕層は数千万単位のチャーター機を手配して既に脱出しているという現実も語った。



中盤では、同じタイミングでビットコインが高騰している現象に触れた。SNSで広まる「イラン人が自国通貨の崩落を恐れて買っている」という説に対し、「実際に動かしているのはウォール街」だと定義し、現在は暗号資産が金や国際エネルギーと並ぶ「デジタルゴールド」として、機関投資家の資金の避難先になっていると解説した。



さらに終盤では、中東有事の根本にあるアメリカと中国の「ドル覇権争い」について論じた。中国がロシアや新興国と連携し、人民元で石油取引を行うことで、アメリカが主導するペトロダラー体制を切り崩そうとしている背景を列挙。感情で動く一般層と、計算で動く金融資本家の残酷な構造の違いを説明した。最後には、危機に直面した際こそ「誰が損して誰が儲かっているのか」を冷静に見極める視点が必要だという見解を示して動画を締めくくった。