【新生活ゲーミングモニターアップグレードセール】 3月9日0時～3月13日23時59分 開催

JAPANNEXTは、ゲーミングモニターが最大30%オフとなる「新生活ゲーミングモニターアップグレードセール」を本日3月9日0時からAmazonにて開始した。期間は3月13日23時59分まで。

本セールでは、27インチIPSパネル搭載4Kゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」や、リフレッシュレート165Hz、応答速度1ms（MPRT）に対応する「JN-T27G165Q-HSP」、リフレッシュレート144Hz、応答速度1ms（MPRT）に対応するフルHD解像度の24.5インチIPSゲーミングモニターなどがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

セール対象商品（一例）紹介

期間：3月9日0時～3月13日23時59分

27インチIPSパネル搭載DFR（4K：180Hz/フルHD：360Hz）対応4Kゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」

通常価格：55,980円→特別価格：39,186円

27インチTNパネル搭載165Hz/1ms（MPRT）対応 WQHDゲーミングモニター「JN-T27G165Q-HSP」

通常価格：26,480円→特別価格：18,536円

27インチIPSパネル搭載DFR（4K：160Hz/フルHD：320Hz）対応4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G1632UF」

通常価格：48,980円→特別価格：39,184円

24.5インチIPSパネル搭載144Hz/1ms（MPRT）対応フルHDゲーミングモニター「JN-i245G144F」

通常価格：14,380円→特別価格：11,504円

15.6インチIPSパネル搭載144Hz対応フルHDモバイルゲーミングモニター「JN-MD-156i144FHDR」

通常価格：25,980円→特別価格：20,784円

27インチIPSパネル搭載300Hz/1ms（MPRT）対応WQHDゲーミングモニター「JN-i27G300Q」

通常価格：29,980円→特別価格：23,984円

27インチVAパネル搭載200Hz/1ms（MPRT）対応フルHDゲーミングモニター「JN-27V200F」

通常価格：19,980円→特別価格：15,984円

このほか、セール会場では対象商品が多数用意されている。

□「新生活ゲーミングモニターアップグレードセール」セール会場