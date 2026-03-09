1勝1敗で迎えた棋王戦第3局で、挑戦者の増田康宏八段（28）に敗れた藤井聡太六冠（23）。対局後、「やってはいけないミスが出た」とうなだれた藤井六冠は次局で敗れるとタイトルを失うカド番に追い込まれた。

【写真】王将戦七番勝負で藤井聡太六冠に3勝1敗と勝ち越している永瀬拓矢九段

王将戦七番勝負でも永瀬拓矢九段（33）相手に1勝3敗と追い込まれており、「ダブルカド番」の大ピンチだ。将棋ライターの松本博文氏が語る。

「藤井さんはこれまでタイトル戦の七番勝負に18回登場してそのすべてを制しましたが、今回の王将戦では七番勝負で初のカド番となりました。過去のデータでは、七番勝負で1勝3敗から3連勝して大逆転した例はわずか4回しかありません。まさに正念場です」

藤井六冠がこの先、複数のタイトルを失っていく可能性もある。

「圧倒的な強さを誇った羽生善治九段は1996年2月に将棋界初の七冠独占（当時）を達成後5か月半で六冠になり、五冠、四冠と失っていった。タイトル独占を続けるのは難しく、2023年10月に八冠となった藤井さんも同様にここから五冠、四冠となっていく可能性は十分にあります」（松本氏）

ただ、この苦境は藤井六冠の力が落ちたのではなく、ライバルたちがレベルアップした面が大きいと松本氏が続ける。

「現代はAIを活用した研究が必須ですが、なかでも『打倒藤井』を目指す伊藤匠二冠（23）、永瀬九段、増田八段は、序中盤の準備が周到です。最近はそれが対藤井戦に上手くハマっていると感じます」

さらに藤井六冠にある変化が見られるという。

「藤井さんは相手の序盤作戦をすべて受けて立つスタイルでしたが、全体的に序盤の精度が上がるなか、現在は『自分からも工夫しなければ』と語っています。永瀬さんも、藤井さんの変化は認識しています」（松本氏）

若い世代も虎視眈々と「藤井超え」を狙う。

「藤井さんでもできなかった順位戦初参加以来3期連続昇級を果たした藤本渚七段（20）と、奨励会在籍中に竜王戦5組で優勝して現役最年少棋士となった山下数毅四段（17）などは驚異的に強い。彼らが藤井さんのタイトルに挑む日も近いはずです」（松本氏）

絶対王者は「藤井包囲網」を突破できるか。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号