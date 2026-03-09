フェイエノールト上田綺世がまた決めた! 復活弾から即2点目…蘭リーグ20得点の大台へ
フェイエノールトFW上田綺世がリーグ20得点目を挙げた。8日のオランダ・エールディビジ第26節・NAC戦で前半19分に先制ゴールを決めると、後半7分には追加点を決めた。
上田の先制ゴールから点の取り合いになった試合だが、フェイエノールトは前半終了間際に逆転を許し、2-3で前半を折り返す。すると後半7分、上田が試合を振り出しに戻した。
FWラヒーム・スターリングのヒールパスからDFジョーダン・ボスがPA左からクロスを上げると、上田がヘディングシュート。ボールはクロスバーに当たりながらゴールラインを割り、3-3の同点に追いついた。
この得点で上田はリーグ戦20得点目となった。
上田の先制ゴールから点の取り合いになった試合だが、フェイエノールトは前半終了間際に逆転を許し、2-3で前半を折り返す。すると後半7分、上田が試合を振り出しに戻した。
FWラヒーム・スターリングのヒールパスからDFジョーダン・ボスがPA左からクロスを上げると、上田がヘディングシュート。ボールはクロスバーに当たりながらゴールラインを割り、3-3の同点に追いついた。
上田綺世、完全復活か‼️‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 8, 2026
試合を振り出しに戻したのは
フェイエノールトのエース #上田綺世
スターリングのキープを起点に
再び頭でゲットゴール
このゴールでシーズン20点の
大台に乗せる
エールディヴィジ第26節
⚔️ NACブレダ v フェイエノールト
https://t.co/8DGfSB0DSK pic.twitter.com/pn1ODzsf8N