上田綺世、完全復活か‼️‼️



試合を振り出しに戻したのは

フェイエノールトのエース #上田綺世



スターリングのキープを起点に

再び頭でゲットゴール



このゴールでシーズン20点の

大台に乗せる



エールディヴィジ第26節

⚔️ NACブレダ v フェイエノールト

https://t.co/8DGfSB0DSK pic.twitter.com/pn1ODzsf8N