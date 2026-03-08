ドジャースの編成部選手育成、能力開発担当主任として大谷翔平投手の通訳も務めてサポートするウィル・アイアトン氏がファンへ“報告”をした。

８日にオーストラリア戦の約３時間前にインスタグラムの開設を報告。リール動画を投稿し「はじめまして！ウィル・アイアトンと申します」とあいさつ。ＳＮＳへの投稿は初めてだと明かすと、ご報告がありますと切り出し「ＷＢＣ２０２６年に侍ジャパンの戦略スタッフとして雇われます」と語った。すでに侍ジャパンの一員として、ベンチ内で助言を送るなどしている。

アイアトン氏は、父親が日系米国人で、母親がフィリピン人。父の仕事の関係で１５歳頃まで日本で過ごし、その後はハワイやロサンゼルスの高校、大学に通った日本語と英語のバイリンガルだ。

１２年にはフィリピン代表に選出されて、ＷＢＣの予選に内野手として出場したが本戦出場の切符はつかめなかった。その後レンジャーズのマイナーで１年間プレー。選手としての道は諦めたが、１６年からはドジャースで前田健太投手（現楽天）の通訳を務めた。

その後はデータ分析などを担当。マイナーからメジャーに昇格し、「編成部選手育成、能力開発担当」の肩書がつき、ドジャース首脳陣からの信頼も厚い。大谷がドジャースに加入した直後に元専属通訳が解雇され、急きょ通訳を兼任することになった。いまでは二刀流でフル回転する大谷を通訳、データ面などさまざまな面からサポートしている。

動画内では自身の幼少期から大学卒業までの経歴を紹介。最後には「次回は大学卒業からＭＬＢで働くまでを話します！リクエストと質問もお待ちしております！」と呼びかけた。

コメント欄には既に「待ってました！」「まさかのウィルさん」「やっと 嬉しいです」「今や日本では有名人ですね！」という歓迎のコメントやリクエストが寄せられている。