「楽天３−０日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）楽天が先発・前田健の緊急降板を乗り越えて完封リレー。引き分けを挟んで４連勝とし貯金１。日本ハムと入れ替わり単独２位に浮上した。前田健は四回１死一塁で打席の田宮への２球目を投げた直後、右ふくらはぎ付近を触って気にする仕草を見せた。１球投球練習を行い、続投。だが、３球目を投げて再び右足を気にし、険しい表情を浮かべた。治療のためベンチに下がった