飼い主さんのなでなでが待ちきれない猫ちゃんの姿が可愛いと話題になっています。動画には「あざとい可愛さ♡」「こんなことされたらたまんないですねー」等のコメントが寄せられ7300回以上再生されているようです。

【動画：猫のことを撫でていると、もう1匹の猫が手を触ってきて…予想外の『可愛い展開』に癒される】

黒猫のグレくん

Instagramアカウント「Mika」に投稿されたのは、黒猫のグレくんのある日の様子です。飼い主さんが同居猫のサワラくんをなでていると、グレくんが飼い主さんの手を触ってきたそう。

飼い主さんの手をつんつんし続けるグレくん、そしてぐいっと自分の方へ引き寄せたのだとか。まるで「サワラくんより僕をなでて！」とでも言いたげな仕草をしてきたといいます。

なでなでを待ちきれない！

その後、飼い主さんはグレくんをなで、またサワラくんをなでていたそう。すると、グレくんはまたしても飼い主さんの手をつんつん。

サワラくんをなでるのはストップ！とでも言うように、飼い主さんの手を押さえて来たといいます。待ちきれない様子のグレくん、今すぐに飼い主さんになでてほしいようです。

可愛い猫ちゃん達の日々

かまってほしくてちょっとだけ強引なグレくんの様子に飼い主さんは思わず笑ってしまったそう。ヤキモチ焼きで甘えん坊なグレくんが可愛い投稿となっていました。

こんな様子が見られるのもたくさんの猫ちゃんを飼っているご家庭ならでは。飼い主さん宅には個性豊かな6匹の猫ちゃん達が暮らしているといいます。これからも沢山の猫ちゃん達の可愛い姿を届けてくれそうですね。

ご紹介した投稿は7300回以上再生され「あざとい可愛さ♡」「こんなことされたらたまんないですねー」「サワくんにヤキモチ妬いてるのかな？可愛いな」等のコメントが寄せられ、甘えん坊な黒猫のグレくんにきゅんとする声が多く寄せられていたようでした。

Instagramアカウント「Mika」では、6匹の猫ちゃん達の賑やかで可愛い姿が沢山投稿されています。猫ちゃん同士の掛け合いにも思わず笑顔になれると話題です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Mika」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。