寄り添って座っている仲の良い2匹の猫。2匹の表情を見比べてみると...？仲良しなのに、あまりにも対照的な2匹の表情が面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.5万回表示を突破し、4千件ものいいねが寄せられました。

【写真：寄り添って座る『仲のいい2匹の猫』→『表情の違い』を見たら…飼い主さんが『思わず吹き出した光景』】

対照的な表情

Xアカウント「まめまめみるく」に投稿されたのは、猫の『まめ太』くんと『ミルク』ちゃん。2匹は気づくといつも近くにいるそう。そんな2匹が寄り添って座っていたのでお顔を覗くと、あまりにも対照的な表情をしていたのだとか。

ミルクちゃんはキラキラとした目を丸くして、バッチリキメ顔をしていたそう。それに反してまめ太くんはお口をポカンと開け、右目は半目のようになっており、まるで変顔をしているかのようだったとか。あまりにも対照的な表情だった2匹を見て、「撮ったあと、スマホ画面みて吹き出しました」と飼い主さんはいいます。

他の投稿では、仲良く寄り添うまめ太くんとミルクちゃんの姿が見られました。眠っている時もくっついているのは、お互いのことを信頼しているからでしょう。

２匹並んで優しい表情で飼い主さんを見上げている姿もたくさんありました。なので、正反対の表情を見せてくれたことは2匹にとっては珍しいことなのかもしれません。いつも同じ表情では面白くないので、2匹で示し合わせて飼い主さんを楽しませてくれたのかもしれませんね。飼い主さんが大好きで、とても仲が良いまめ太くんとミルクちゃんなのでした。

仲良しな2匹

対照的な表情を見せてくれたまめ太くんとミルクちゃん。まめ太くんの表情には「何かシンパシー？を感じる」というコメントも寄せられ、変顔をする猫についても話題に上がりました。猫たちも飼い主さんに注目してほしいのか、面白い表情を見せてくれることがあるようです。

Xアカウント「まめまめみるく」では、まめ太くんとミルクちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も仲良く穏やかに過ごしていることでしょう。

