タレントの中川翔子にテレビ関係者から注目が集まっている。中川は、昨年9月30日に双子の男児を出産。現在は、自身のインスタグラムで子どもたちの成長を定期的に報告し、たびたびネットニュースで取り上げられ話題を集めている。

双子のママとなった中川だが、出産を経て好感度が急上昇したとテレビ関係者は明かす。

「これまで、男性ファンが比較的多かった中川さんですが、母親になったことで同年代の同性からも支持を得るようになりました。新規のファンを獲得した様子で、好感度は高くなっています。特に、同じ双子を持つ母親からは信頼を得ているようで、SNSでも称賛を受けています。それに、1日には、出産後初となるコンサートを開き、大勢のファンが会場に駆けつけました。オタク時代からのファンをつなぎ止めている印象で、出産からの復帰も成功しています。新規のファンも増えているので、タレントとしての格が上がったと言えます」

中川といえば、これまでは好感度が高いタレントだったわけではなく、何か発言するとネットユーザーから叩かれることでおなじみだった。2025年には「Nintendo Switch 2」を巡る大炎上を起こし、人気が低迷しテレビ出演も減っていたところだ。

そんな中川だが、母親になったことで世間の評価が変わったようで、タレントとしての価値も急上昇しているという。特に、同世代の母親からの支持をSNSで受けていることで、今後はママタレントとしても活躍の場が増えそうだとテレビ関係者から言われているそうだ。

「芸能界にはママタレが多すぎて飽和状態ですが、双子の男児の母親というのはかなり珍しく、中川さんが入り込む隙間はあります。それに、他のママタレと違って漫画やイラストが得意で、オタクとしての知識も豊富なのは有利なポイントです。現在活躍しているママタレと差別化できそうで、実際にいくつかのバラエティー番組からオファーがあるという情報です。そもそも、結婚前も中川さんは多くのバラエティー番組に出演していて、トークスキルが高いことでも知られています。いまは毒舌系のママタレが人気ですが、中川さんが新しいブームを作り出す可能性もあります」（民放関係者）

テレビの世界には数多くの人気ママタレが存在するが、新参者の中川が本当に太刀打ちできるのか、今後の活動に注目したい。