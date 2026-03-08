この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

生後2カ月の「クーイング」に反応しないと悪影響？ 12人産んだ助産師が「ネットの不安情報」を一刀両断

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」を運営する助産師HISAKOさんが、「【赤ちゃんの喃語】初めてのおしゃべり！反応しないと発達に悪影響？」と題した動画を公開した。



動画では、生後2カ月頃から始まる赤ちゃんの「クーイング（喃語）」に対する親の悩みを取り上げ、「反応してあげないと脳の発達に悪影響がある」というネット上の説について、助産師の立場から明確な見解を示している。



HISAKOさんは冒頭、生後2カ月を過ぎた赤ちゃんが「アー」「ウー」といった「宇宙語」を話し始める現象を「クーイング」と紹介。この時期、親は「何か返さなきゃ」と必死になり、ネット検索で「しっかり返してあげないと脳の発達に悪影響を及ぼす」といった情報に触れて不安になることが多いと指摘する。

これに対し、HISAKOさんは「私は今までそういうエビデンスは見たことがありません」とし、「脳に影響するなんてことは絶対にない」と力強く断言した。



動画内では、実際に生後2カ月の赤ちゃんを抱きながら、「世界で一番ゆるいクーイングの返し方」を実演。赤ちゃんが発した言葉をそのまま「オウム返し」し、その後に「一旦待つ」ことの重要性を説いた。親が一方的に話し続けるのではなく、赤ちゃんからの返答を待つ「間」を作ることで、コミュニケーション（対話）が成立するという。

また、この時期にクーイングが始まる背景として、視力の発達にも言及。生後2カ月の視力は0.1～0.2程度で、20～30cmの距離にあるコントラストの強いもの（母親の黒目と白目など）がぼんやり見えるようになり、社会性が芽生え始めるためだと解説した。この「20～30cm」はちょうど授乳時の母親と赤ちゃんの距離であり、人間の体はうまくできていると感嘆した。



最後にHISAKOさんは、上の子の世話や家事で忙しい時などは「無理して返さなくていい」と強調。「ママが心地よくいることが赤ちゃんにとって一番」だと述べ、義務感で必死に対応するのではなく、気が向いた時に楽しむ程度で良いと呼びかけて動画を締めくくった。