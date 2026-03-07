なでしこジャパンが怒涛のゴールラッシュ！ 11ゴール大勝で宮澤ひなた＆植木理子がハットトリック達成
AFC女子アジアカップオーストラリア2026・グループC第2節が7日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とインド女子代表が対戦した。
来年ブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップへの予選も兼ねている今大会は、12チームが出場。上位6チームはワールドカップ出場権を獲得するレギュレーションとなり、まずはベスト4入りがノルマとなる。なでしこジャパンは、グループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表を2−0で撃破。初陣を勝利で飾っている。
グループステージ連勝スタートを切りたいなでしこジャパンは、初戦からスタメン9人を入れ替えてインド戦に臨んだ。試合は序盤から日本が押し込むと、山本柚月がカットインから左足を振り抜き、強烈なミドルシュートを突き刺す。日本は開始4分で先制し、幸先いいスタートを切る。続く13分には、山本のグラウンダーのクロスに長谷川唯が合わせ、追加点を記録。さらに左サイドを崩すと、守屋都弥から長谷川とつなぎ、最後は宮澤ひなたがネットを揺らし、20分で3点のリードを奪う。
終始インド陣内で試合を続ける日本は、35分に宮澤がインドDFの背後に抜け出すると、冷静にゴールに流し込み4点目。その後も幾度となくチャンスを作り続け、前半アディショナルには清家貴子がPKを沈め、5点のリードで試合を折り返す。
後半の立ち上がりには、土方麻椰のクロスに植木理子が合わせ、日本は6点目を奪い、後半開始から途中出場の2人が早速結果を残す。さらにその3分後には再び植木がゴールを決め切ると、清家もこの試合2点をマークする。62分には山本のクロスに土方がヘディングシュートを沈め、日本は攻撃の手を緩めない。
65分に植木がハットトリックを達成すると、81分にも宮澤ひなたがハットトリックを記録。その後、スコアは動かず、日本は11−0で大勝。次戦は10日に行われ、日本はリーグステージ最終節でベトナムと対戦する。
【スコア】
日本女子代表 11−0 インド女子代表
【得点者】
1−0 4分 山本柚月（日本女子代表）
2−0 13分 長谷川唯（日本女子代表）
3−0 20分 宮澤ひなた（日本女子代表）
4−0 35分 宮澤ひなた（日本女子代表）
5−0 45＋5分 清家貴子（PK/日本女子代表）
6−0 47分 植木理子（日本女子代表）
7−0 50分 植木理子（日本女子代表）
8−0 55分 清家貴子（日本女子代表）
9−0 62分 土方麻椰（日本女子代表）
10−0 65分 植木理子（日本女子代表）
11−0 81分 宮澤ひなた（日本女子代表）
【スタメン】
なでしこジャパン（4−3−3）
GK：平尾知佳
DF：山本柚月（63分:南萌華）、熊谷紗希、 古賀塔子、守屋都弥
MF：林穂之香、宮澤ひなた、長谷川唯（46分:成宮唯）
FW：清家貴子（63分:浜野まいか）、田中美南（46分:植木理子）、千葉玲海菜（46分:土方麻椰）
