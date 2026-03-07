寝ようとしている飼い主さんのもとに、自分のお気に入りを咥えて持ってくるのが、毎日の夜のルーティーンだという猫さん。動画は61.2万回以上も再生され、「遊んで欲しいのかな？うちの子もくわえて喋りながら持ってきます」「可愛い過ぎて心臓撃ち抜かれました」とのコメントが集まっています。

【動画：夜、ベッドに入るとやってくる猫→被り物をくわえていて…尊すぎる『ルーティーン』】

毎日の夜のルーティーン

Instagramアカウント「たちかわ٩( ᐛ )و」さまに登場したきりさめちゃんは、ベッドで横になっている飼い主さんのもとに、自分のお気に入りを持ってくるのが毎日の夜のルーティーンなのだとか。

いそいそと部屋に入ってきたきりさめちゃんは、まっすぐに飼い主さんのもとに向かったのだそう。その口元には、キャラクターの被り物を咥えていたとのこと。

お気に入りを持って飼い主さんのもとへ

きりさめちゃんはベッドに飛び乗ると、甘えたような声で鳴いたのだとか。キャラクターの被り物で一緒に遊んで欲しかったのか、自分に被せて欲しいと思ったのでしょうか。

キャラクターの被り物をしっかりと口に咥え、飼い主さんに見せてアピールをしているきりさめちゃん。その後も、可愛らしい声で何度も鳴いていたとのことです。

満足したらおやすみなさい

長く鳴いたり短く鳴いたりと、様々な鳴き方でアピールをしていたとのこと。飼い主さんの目の前に被り物を差し出して、視界に入ろうと頑張っていたのだとか。

鳴いたり、被り物を見せたりを何度か繰り返した後、満足したのか、そのままベッドから降りて部屋を出て行ったのだそう。きりさめちゃんなりのおやすみなさいの挨拶なのかもしれませんね。

お気に入りの被り物を口に咥えて飼い主さんに甘えるきりさめちゃんの姿は、Instagramで61.2万回以上も再生され「猫だって可愛いもの好きなんですね」「可愛過ぎて参りました」「いっぱい褒めてあげてください♡」「あり得ないにゃーん。自分で被せて欲しーいと持って来たんだ可愛い❤持ってくる姿」「くわえたままニャーって鳴けるんですね」「可愛くてたまりませんね」「持ってくるの可愛い～！」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「たちかわ٩( ᐛ )و」さまでは、飼い主さん宅で暮らすたくさんの猫たちの姿を見ることができます。のんびりと暮らす猫たちの様子に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「たちかわ٩( ᐛ )و」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。