爪切りをじっと見つめながら、見事な二つ折りポーズを披露した子猫時代。それが現在では…？衝撃のビフォーアフターがたまらないと話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で114万再生を突破し、「さっくんゴージャスかっこいい♡♡♡」「ふっさふさもっふもふ♡めっちゃイケメンだにゃ♡♡」といった声があがりました。

イケメン猫ちゃんのさくくん

Instagramアカウント「@hanachan_316」に投稿されたのは、長毛マンチカンの「さく」くんの、子猫時代と現在を比べたリールです。

大きなお目目と、左右対称のハチワレ模様が印象的なイケメン猫ちゃんのさくくんは、抱っこが大好きな甘えん坊さんで、毎朝飼い主さんを起こしにきてくれるという、孝行息子。優しいお姉ちゃんである、スコティッシュフォールドの「はな」ちゃんと暮らしています。

まるでぬいぐるみ♡

そんなさくくんがまだあどけない子猫だった、ある日のこと。爪を切るため、飼い主さんのお膝の上で仰向けになっていたそうです。すると、爪切りをじっと見つめながら後ろ足をお上品に揃えてすっと伸ばし、そのまま伸ばした足をぴったりとお顔へ。見事に二つ折りになった体勢のまま、安心したようにうとうとし始めたのだとか。

その子猫らしいマイペースさと、ツヤツヤのピンク色の肉球がなんとも可愛らしくて、見ているだけで頬がゆるんでしまいます。

すっかり大人に…！

それから3年が経ち、さくくんはすっかり大人の猫ちゃんへと成長。淡いグレーだった毛色は少し濃くなり、左右対称のハチワレ模様も、よりくっきりと映えるようになったといいます。

まるでぬいぐるみのような可愛らしさが印象的だった幼少期から一転、凛とした表情が似合うイケメンへと成長を遂げたさくくん。子猫時代と比べてみることで、その尊い成長がより一層感じられて、思わず胸がキュンとときめいてしまいます。

可愛かったさくくんのまさかの成長ぶりに、リールの視聴者からは「あんよぴよーんってしてるさっくん悶絶級のかわいさだにゃぁ～♡」「可愛いー♡足と体が二つ折りになってるー♡」「あんよピーンからの大きくなって♡♡」「かわいいから、勇ましくなった顔つきですね♡♡♡素敵な成長ですよ♡♡♡」といった日本語のコメントの他に、海外の方からも「尊い！とってもハンサム！♡♡♡♡」といった絶賛のコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@hanachan_316」では、イケメン猫ちゃんのさくくんと、美少女猫ちゃんのはなちゃんの、まったりとした日常の様子を多数の動画と写真で楽しむことができます。

