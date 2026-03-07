自分で決めるのが苦手、自分から進んで動けない、失敗を怖がる――子どもがそんなふうに「消極的」になってしまうのは、親が叱りすぎたり、過干渉になったりすることばかりが原因なのではない。多くの場合、親が無意識にやってしまう「ある行動」が原因だ。

その正体を解き明かすのは、通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さん。

このたび佐村さんが上梓した『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』には、歴代の赤ペン先生の集合知とも言うべき「ほめ方のノウハウ」が詰まっている。本連載では、本書の内容から、親が日常の中で気づかずにやってしまいがちなNG行動と、その改善ポイントをお伝えしていく。（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

赤ペン先生が「絶対にしない」あること

日々子どもと接する中で「なんでこれがまだできないの？」と思ってしまうことはないだろうか。特に、同じクラスの子や、近所の同学年の子と比べて焦りを感じている親もいるだろう。

「○○ちゃんなら、もっとできるんじゃない？」。

そう口には出さずとも、つい心の中でつぶやいてしまう。そんな親の焦りは、表情や態度から子どもに伝わってしまうものだ。

この「他の子と比較すること」こそ、親が最も注意すべき悪習慣だ。

著者は赤ペン先生として、多いときで月に400枚もの答案に目を通している。大勢の子どもたちを同時に担当していれば、「この問題、たいていの子はできるのになあ」などと比較してしまう場面もありそうなものだ。しかし、著者はこう明言する。

（赤ペン先生には）そもそも「他の子と比べる」という発想がないのです。

（『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』より）

赤ペン先生が理想とするのは、子どもたちが自己肯定感を高め、「自分軸」を持ち、「自分でこうしよう」と主体的に考えられる状態だという。

ところが、他人と比較され続けた子どもは、その正反対の「他人軸」で生きるようになってしまう。「勉強ができるあの子が間違えるんだから、自分にできるわけがない」とか「がんばってもむだだ」といった具合に、行動の基準が「他人」に移ってしまうからだ。

子どもの「過去のテスト」を捨ててはいけない理由

他の子と比べる代わりに、赤ペン先生が見ているのは「過去のその子自身」。1か月前、2か月前と比べてどのくらい成長したか。それだけを見る――と著者は言う。

たとえば、著者が担当した1年生に、「よ」や「の」などの文字を、左右が反転した「鏡文字」で書いていた子どもがいた。発達段階にある子どもの脳は、文字の左右を正しく認識できず、こうした文字を書いてしまうことがよくある。

毎月のようにミスが続いていたが、著者が根気よく「向きに気をつけようね」と伝え続けたところ、ある月からピタッと正しく書けるようになった。著者はすかさず「正しい向きで書けるようになったね！」とほめたという。

ちなみに、おたよりテーマの「がんばっていること」に対して、その子は「ひらがな」と書いてきたという。「前はできなかったことができるようになった」という変化を言葉にする。それだけで、子どもの内側に確かな自信が芽生えるのだ。

子どもの「できなかったけど、できるようになったこと」を見落とさずにキャッチするには、テストやノートを写真で記録しておくのも一つの手だ。特別に出来がよいものだけを取っておくのではなく、なるべく網羅的に残しておこう。

前月と見比べれば、薄かった文字が濃くなっていたり、苦手だった計算が克服できていたり、さまざまな成長の手がかりが見つかるだろう。

まずは今日から、「あの子は」「みんなは」という言葉を飲み込んで、昨日のわが子と今日のわが子を見比べてみてほしい。

「先週わからなかった問題が解けるようになってすごい」。

そのたったひと言で、子どものやる気はみるみる高まるはずだ。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）