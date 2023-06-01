【豆腐✖片栗粉】で作る「2色の豆腐わらびもち」のレシピ｜体にやさしい子どもおやつ
子どもが食べるおやつを手作りするなら、なるべくシンプルで体にいい材料を使ったものにしたい、と思いますよね。
この記事で紹介する「2色の豆腐わらびもち」は、豆腐・片栗粉・砂糖で作ったわらび餅に、きなこや抹茶をまぶして作るおやつ。
「豆腐」を使っているので、ヘルシー&たんぱく質もとれて◎。
柔らかくてもちもちな食感にハマること間違いなしですよ♪
「2色の豆腐わらびもち」のレシピ
材料（作りやすい分量）
〈豆腐わらびもち〉
絹ごし豆腐……1丁（約300g）
砂糖……大さじ6
片栗粉……大さじ4
水……大さじ4
きな粉……大さじ2
砂糖……小さじ2
〈抹茶砂糖〉
きな粉……小さじ4
砂糖……小さじ2
抹茶……小さじ1
作り方
（1）わらびもちの生地を練る
豆腐は目の細かいざるで裏ごしする。小鍋に豆腐わらびもちの材料を入れ、中火にかける。粘りが出てひとまとまりになるまで、ゴムべらで3分ほど絶えず練り混ぜる。【POINT】
3分間しっかり練り混ぜるのが、やわらか食感の秘訣。疲れてしまうかもですが、がんばって。
（2）成形し、冷やし固める
約20×16cmのバットに30cm四方のオーブン用シートを広げ、生地をのせる。14cm四方になるようシートをたたんで包み（やけどに注意）、粗熱が取れたら冷蔵庫で15分ほど冷やし固める。
（3）切り分け、砂糖をまぶす
シートを広げ、一口大に切り分ける。きな粉砂糖、抹茶砂糖の材料をそれぞれ混ぜ、わらびもちを1/2量ずつ入れてまぶす。
片栗粉と豆腐を練り上げて作った生地は、やわらかくってもっちもち♪
この食感は、子どもも大人も病みつきになっちゃいます。
特別な材料を使わず、おうちにあるものでできちゃうところもうれしいポイント。
ぜひ、親子で食べながら「これ、お豆腐なんだよ〜」と会話してみてくださいね。