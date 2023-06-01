【豆腐✖片栗粉】で作る「2色の豆腐わらびもち」のレシピ｜体にやさしい子どもおやつ

子どもが食べるおやつを手作りするなら、なるべくシンプルで体にいい材料を使ったものにしたい、と思いますよね。



この記事で紹介する「2色の豆腐わらびもち」は、豆腐・片栗粉・砂糖で作ったわらび餅に、きなこや抹茶をまぶして作るおやつ。



「豆腐」を使っているので、ヘルシー&たんぱく質もとれて◎。

柔らかくてもちもちな食感にハマること間違いなしですよ♪

「2色の豆腐わらびもち」のレシピ

材料（作りやすい分量）

〈豆腐わらびもち〉

絹ごし豆腐……1丁（約300g）

砂糖……大さじ6

片栗粉……大さじ4

水……大さじ4





作り方

〈きな粉砂糖〉きな粉……大さじ2砂糖……小さじ2〈抹茶砂糖〉きな粉……小さじ4砂糖……小さじ2抹茶……小さじ1

（1）わらびもちの生地を練る

豆腐は目の細かいざるで裏ごしする。小鍋に豆腐わらびもちの材料を入れ、中火にかける。粘りが出てひとまとまりになるまで、ゴムべらで3分ほど絶えず練り混ぜる。

【POINT】

3分間しっかり練り混ぜるのが、やわらか食感の秘訣。疲れてしまうかもですが、がんばって。

（2）成形し、冷やし固める

約20×16cmのバットに30cm四方のオーブン用シートを広げ、生地をのせる。14cm四方になるようシートをたたんで包み（やけどに注意）、粗熱が取れたら冷蔵庫で15分ほど冷やし固める。

（3）切り分け、砂糖をまぶす

シートを広げ、一口大に切り分ける。きな粉砂糖、抹茶砂糖の材料をそれぞれ混ぜ、わらびもちを1/2量ずつ入れてまぶす。

片栗粉と豆腐を練り上げて作った生地は、やわらかくってもっちもち♪

この食感は、子どもも大人も病みつきになっちゃいます。



特別な材料を使わず、おうちにあるものでできちゃうところもうれしいポイント。

ぜひ、親子で食べながら「これ、お豆腐なんだよ〜」と会話してみてくださいね。