【衝撃の言動：女子編】「ママ大っ好き！」からのサラリ問題発言【第22話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、娘さんの寝かしつけのときに起こった一件です。
年長の娘さんはママのことが大好き。今夜も一緒にお布団に入っていると、甘えた声で話しかけてきたのだそう。
うるうるとした瞳でママをまっすぐ見つめる娘さん。これはいつもの「ママ大好き」コールが出る合図なのだそう。やばい、キュンです、かわいいですね。案の定続いた言葉は「ママと一緒にいると落ち着くよ。大っ好き（はあと）」。
しかしその後に衝撃発言が！
娘「夕方になると頭がちょっと匂うけど、大っ好き！」
……なんてことを（笑）。シンプルに恥ずかしいですね。いやあ、悪気がないって怖い。真実をいきなり突きつけられたママはどうしましょう。とりあえず頭皮ケアからはじめます？
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
