1988年誕生の「リゲイン」が新コンセプトCMを公開―“懐かしのCMソング”を令和版にアレンジ
第一三共ヘルスケアダイレクトは3月9日より、リゲイントリプルフォースの新CM「元気のしるし」(15秒／30秒)篇を、東京都内を走行するS.RIDEタクシーにて順次放映する。
リゲイントリプルフォースの新CM「元気のしるし」
1988年に誕生したRegainは、「再び元気になる」をコンセプトに、バブル期の「24時間戦えますか。」で知られるドリンク剤を展開してきた。現在はコンセプトを継承しつつ「カラダをつくる、明日をつくる」を掲げ、人生100年時代に向けた多彩な商品を提供するブランドへと進化している。
今回のCMは、黄色と黒のブランドカラーの「リゲイン」から、白と七色の「リゲイントリプルフォース」に生まれ変わり、元気に毎日を楽しむ人を応援するストーリー。平成生まれのリゲインCMソング「勇気のしるし」を、令和版にアレンジした楽曲を背景に、毎日を全力で楽しむ人たちを応援するストーリーをコミカルに描いている。
