高市早苗首相、エプスタインと関りあった人物との集合ショットに「まじでヤバい。常軌を逸している」批判の声
外務省の公式X（旧Twitter）は3月5日に投稿を更新。高市早苗首相とジェフリー・エプスタイン氏と関りがあった人物との写真を公開しました。
【写真】高市早苗首相＆ピーター・ティール氏の姿
ティール氏は、エプスタイン氏と仕事を通じ関係があり、エプスタイン氏が2008年に未成年者への売春斡旋などで有罪判決を受けた後も交流があった模様。さらに、ティール氏が共同設立したパランティア社についても良い評判はあまりないように見受けられます。
そういったことを受け、ネット上では「なんで次から次へと変なこと起きるんや早苗(笑)」「パランティア社って、危険すぎて欧州諸国から猛反発され、ドイツでは『違憲』判決すら出てるらしいですが大丈夫じゃないですよね」「マジで安全保障の観点ですらも不適格」「まじでヤバい。常軌を逸している」「『絶対触っちゃダメ』でお馴染みの、あのパランティア！？」と批判の声が殺到しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なんで次から次へと変なこと起きるんや早苗(笑)」「#高市総理大臣 は、訪日中のピーター・ティール・パランティア・テクノロジーズ社共同創業者兼会長の表敬を受け、日米の先端技術分野の現状及び展望等について意見交換を行いました」と、報告した同アカウント。高市首相とティール氏が真ん中で笑顔を見せている姿です。
空白の1日を過ごす4日の「首相動静」では、昼前に公邸を出て官邸に到着し、その後18時前には出発し、公邸に戻ったということだけ書かれた、まるで何も仕事をしていないかのような1日のスケジュールが話題を集めていた高市首相。今後の動きも注視していきたいですね。
