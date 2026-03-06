【成城石井】「シナモン香るスペキュロス」販売開始、4種のスパイスに牛乳・きび糖を合わせて食べやすい味わいに

成城石井は、2026年3月7日に「成城石井自家製 シナモン香るスペキュロス」(15枚入り税込539円)を、全225店舗および公式オンラインショップ「成城石井.com」で本格販売する。

また、4月からはベルギーの老舗メーカー「VONDELMOLEN(ヴォンデルモーレン)」の「スパイスケーキ」2種(プレーン税込1,610円、ハニー税込1,826円)を新発売する。

【商品画像一覧はこちら】シナモンがしっかりと香るスパイスケーキはプレーン/ハニーの2種

〈25年の自家製焼き菓子売上金額、23年比で2倍に成長〉

成城石井では近年、こだわりの自家製焼き菓子が好評で、25年(1月〜12月)の自家製クッキー分類の売上金額は、23年比で約2倍に増加した。これまでには、イギリスの伝統菓子「発酵バターのショートブレッド」や、自家製ラムレーズンを使った「サクッとサブレのレーズンバターサンド」、甘さ控えめの「グラナパダーノチーズクッキー」など、幅広いラインアップを展開してきた。

〈新商品「スペキュロス」 テスト販売の好評をうけ本格販売へ〉

2025年には、新たな自家製焼き菓子のラインアップとして、従来にはない「スパイス感」のあるクッキーに注目。ベルギーやオランダなどで古くから親しまれている菓子「スペキュロス」の開発に着手した。スパイス感がありつつも日本人に合う味わいにするため、原材料やスパイスの配合比率にこだわったという。

2025年10月には、一部店舗でテスト販売を実施した。発売翌週に自家製クッキー分類全22種の中で4位を記録し、テスト販売終了後も「もう一度食べたい」と復活を望む声が多く寄せられたことを受け、3月7日から全店で本格販売する。

〈日本人に馴染み深いシナモンなど4種のスパイスを使用〉

「成城石井自家製 シナモン香るスペキュロス」最大の特徴は、スパイスが心地よく香るやさしく上品な味わいだという。程良いスパイス感を追求するため、原材料の選定からスパイスの配合比率に至るまで8回にわたり試作を行った。

「スペキュロス」にはクローブを用いることが多いものの、香りや味わいが強く出てしまうことからクローブはあえて使っていない。日本人に馴染み深いシナモンを中心にナツメグ･ジンジャー･カルダモンの4種を独自のバランスで配合し、やさしいスパイス感と爽やかな後味を実現した。牛乳やきび糖も加えることでやさしく奥深い味わいとし、スパイスの強い風味が苦手な人や子どもでも食べやすい商品に仕上げた。

また、本格販売にあたって、味わいはそのままに1枚あたりのサイズをリニューアルし、1枚から気軽に楽しめる、食べやすいサイズにした。

〈ベルギーから輸入した「スパイスケーキ」も〉

4月前半には、ベルギーの老舗「VONDELMOLEN」の「スパイスケーキ プレーン/ハニー」(各470g、プレーン税込1,610円/ハニー税込1,826円)を発売予定。

ライ麦を主原料としたスパイスケーキは、シナモンのしっかりとした風味が特徴。そのまま食べるとスパイスの豊かな香りが楽しめる。既にスライスされており切り分ける手間がないため、菓子としても時間がない朝食にもおすすめだという。

また、酸味のあるクリームチーズを添えるアレンジもおすすめで、クリームチーズの軽やかな味わいと適度な酸味が、ケーキの華やかなスパイスの風味を一層引き立てる。

