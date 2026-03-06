衆院文科委が委員長の遅刻で流会「ふざけるな」　中道・小川代表「与党側のゆるみ、おごり、万能感は目に余る」

衆院文部科学委員会は委員長が遅刻したため流会となり、中道改革連合の小川淳也代表は6日の記者会見で、「与党側のゆるみ、おごり、万能感は目に余る」と批判した。

6日の衆院文部科学委員会は、自民党の斎藤洋明委員長が理事会に遅刻したため、開催されないまま、流会となった。委員会では、高校無償化を拡充する就学支援金支給法改正案を審議する予定だった。

小川氏は会見で、「この間の様子を見ていると、与党側のゆるみ、おごり、万能感は目に余る」と指摘し、「本当にふざけるな。真面目にやってほしい」と不快感を示した。

さらに自身が過去に衆院厚生労働委員会の筆頭理事だった時、「理事会に遅れてきた与党側の議員がいて、その場で席を立った」と言及。「理事会がゆるむと委員会がゆるむ。委員会がゆるむとその累は国民に及ぶ。責任感、緊張感を持って国会審議に臨んでもらわないと困る」と述べた。

そして、小川氏は「戦う中道国対でなければならない」とした上で、「何も嫌がらせをするということではなく、国民のためにゆるまず、おごらない与党を作っていく責任がある」と述べた。