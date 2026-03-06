Snow Manが最強の運試し企画2本立てに挑む！『それスノ』初のシンガポールSP本日放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。3月6日19時からの2時間スペシャルは、“最強の運試し企画”2本立てのシンガポールSP。スタジオゲストには椎名桔平、池田美優を迎えてオンエアされる。

■動物大好き・佐久間大介の「ポケマル」第3弾！ シンガポールの激レア動物を照英と追う

動物大好き・佐久間大介が、野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画。第3弾で念願の初海外ロケが実現。ゲストの照英と共に、シンガポールに生息する幻の激レア動物を追う。

まさに“運が試される”企画だが、 佐久間も「ポケマルは海外だな！」と今回は自信満々の様子!? 様々な場所で「ポケマル」探しに奮闘するなか、日本では絶対に見ることのできない超貴重な映像を続々ゲット。これには、大の犬好きだという椎名と28匹のペットを飼っている動物大好きのみちょぱも大感激。果たして、初の海外ロケでどんな「ポケマル」をゲットすることができたのか!?

■深澤辰哉＆渡辺翔太が世界のスピリチュアルをガチ検証！ 新企画「スピスピツアー」inシンガポール

世界を目指すSnow Manの運気を上げるべく、世界のスピリチュアルをガチ検証する新企画「スピスピツアー」が始動。深澤辰哉＆渡辺翔太は、シンガポールのパワースポットとして知られる世界最大級の噴水「富の泉」や縁起担ぎの伝統儀式など、様々なスピリチュアルを体験。すると、深澤の体にまさかの異変が…!?

さらに、シンガポールのレジェンド占い師にSnow Manメンバーの運気を占ってもらうことに。その鑑定結果が当たっているかを検証すべく、スタジオでは禁断の「スピ検証」も。新企画「スピスピツアー」の効果はいかに!? 貴重な映像満載のシンガポールSP、ぜひチェックしよう。

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

03/06（金）19:00～20:55

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲスト（50音順）：池田美優、椎名桔平

ロケゲスト：照英

